Sénégal: Préliminaires Coupe CAF - Diambars affronte l'ES Zarzis, vendredi

Dakar — L'équipe de Diambars FC affronte l'Espérance sportive de Zarzis (Tunisie), vendredi, en match comptant pour la phase aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football(CAF), avec l'ambition de faire un bon résultat.

L'arbitre togolais Arima Mohamed Moustapha Akakpo a été choisi pour diriger ce match prévu à 14h30 au stade Taïeb Mhiri de Sfax.

L'équipe de Diambars, repêchée après le désistement du vainqueur de la Coupe du Sénégal, l'USC Saint-Louis, retrouve ainsi la scène continentale, en tant que finaliste de la dernière édition de la Coupe du Sénégal.

Les Académiciens de Saly, nouvellement promus en Ligue 1 sénégalaise, vont toutefois entamer leur aventure africaine avec quelques incertitudes, liées notamment au fait que le championnat sénégalais n'a pas encore démarré.

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Diambars a tout de même renforcé son effectif avec le retour de trois de ces anciens pensionnaires.

Il s'agit de Jean Alpha Diouf et des deux anciens internationaux U20 sénégalais, Mouhamed Guèye et Biram Diaw.

L'ES Zarzis, l'adversaire de Diambars, a terminé 6e du championnat tunisien la saison dernière et compte dans son effectif trois sénégalais, dont les défenseurs centraux Pape Mamour Diallo et Samba Diouf.

Le jeune milieu terrain Ousseynou Touré, ancien pensionnaire de l'AS Pikine, a également rejoint le club tunisien cette saison.

En cas de qualification, Diambars va retrouver Vitesse FC (Burkina Faso) ou l'AS Real Bamako (Mali) pour le deuxième tour des préliminaires de la Coupe de la CAF.

La dernière participation de Diambars à cette compétition remonte à 2022-2023, année au cours de laquelle le club avait été éliminé dès le deuxième tour préliminaire, un cap qu'il n'a jusque-là jamais franchi dans cette compétition.