Sénégal: Vers un programme de formation de chefs de village dans le cadre d'un projet de l'Etat (ADL)

Touba Toul — L'Etat du Sénégal compte engager un programme de formation des chefs de village, dans le cadre d'un projet de développement des territoires, a-t-on appris du directeur général de l'Agence de développement local (ADL), Diamé Signaté.

"L'État du Sénégal va renforcer les chefs de village. Il y a un projet important de développement des territoires, et ce travail nous le ferons avec les chefs de village", a-t-il déclaré.

Il prenait part à une réunion entre la municipalité de Touba Toul et les chefs de villages de la commune, mercredi, autour du thème "Le rôle des chefs de village dans la gouvernance foncière et environnementale".

Cette rencontre annuelle avec les chefs de village est une initiative que la commune de Touba Toul a lancée depuis 2023, a expliqué le maire Ameth Dièye.

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La rencontre de cette année, tenue à l'hôtel communal, a été élargie aux services tels que l'Agence de développement local, avec le concours de la Cellule d'appui aux élus locaux et le groupe La Poste.

Elle a servi de cadre pour le lancement de l'initiative "Un village, une boîte postale" et du Projet cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF).

Selon Diamé Signaté, le chef de village est à la fois "l'un des maillons les plus importants" de la décentralisation et de la prise en charge des compétences transférées aux collectivités territoriales, précisant qu'il est placé sous la tutelle des maires.

Il a noté qu'à l'heure des réformes, qui s'inscrivent dans "une évolution normale" des choses, les autorités ont instruit l'ADL en premier d'étudier l'harmonisation des statuts des administrateurs de proximité, dont "les vaillants chefs de village qui abattent un travail [colossal]" dans leurs localités.

Le chef de village, premier contact d'un fonctionnaire qui arrive dans un hameau, est "un maillon essentiel dans nos sociétés", a-t-il insisté.

Le directeur général de l'ADL a assuré de l"'étroite collaboration" de sa structure avec les maires du Sénégal, dans le cadre de la gouvernance de proximité.

"Le premier interlocuteur d'une autorité dans une commune, c'est le maire", a-t-il dit, rappelant que ce dernier a en charge le développement local dans sa commune.

Diamé Signaté a réaffirmé le soutien de son agence au projet "Un village, une boîte postale", qui sera mis en oeuvre avec La Poste.

"Nous allons structurer le projet pour qu'il puisse intéresser l'ensemble des villages et les chefs de village", a-t-il assuré.