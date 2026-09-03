Sénégal: Orientation - 7 501 bacheliers non encore inscrits sur CAMPUSEN

Dakar — Quelque 7 501 nouveaux bacheliers ne se sont toujours pas inscrits sur la plateforme CAMPUSEN, alors que le délai pour formuler une demande d'orientation dans les établissements public d'enseignement supérieur expire le 13 septembre à 23h59, a-t-on appris jeudi du professeur Ousmane Thiaré, le directeur général du CINERI, la Cyber-infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.

"Nous avons encore dix jours pour nous rattraper", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse consacrée à la sensibilisation des nouveaux bacheliers sur le processus d'orientation, les invitant à effectuer leur inscription avant la fermeture définitive de la plateforme.

Au total, 96 653 nouveaux bacheliers sont concernés par le processus d'orientation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment les universités et les instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP), a précisé le professeur Thiaré.

Selon lui, à la date du 3 septembre, 80 635 d'entre eux ont effectué leur demande sur CAMPUSEN, soit un taux d'inscription de 83,43 %.

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Le nombre de bacheliers pas encore inscrits justifie la poursuite de la campagne de sensibilisation, a-t-il dit, ajoutant que "7 500 quand même, ce n'est pas un petit nombre".

Le taux enregistré cette année reste par ailleurs inférieur à celui de l'année dernière, qui s'était établi à 97,76 %, selon Ousmane Thiaré.

"Là, on est un peu loin de 97,76 % comme l'année dernière", a-t-il relevé, estimant que les dix jours restants devraient permettre de réduire cet écart.

Dakar en retard par rapport au reste du pays

Le responsable du CINERI a également relevé une différence entre Dakar et les autres régions, le taux d'inscription s'établissant à 78,2 % dans la capitale, contre 85,7 % hors de Dakar.

Selon lui, ces chiffres montrent que l'inscription sur une plateforme numérique n'est pas nécessairement plus importante dans la capitale du fait de son caractère urbain.

Il a notamment cité la région de Diourbel, où le taux d'inscription est, dans certains cas, supérieur à celui enregistré à Dakar.

Le professeur Thiaré a insisté sur le caractère impératif de la date du 13 septembre, rappelant que le calendrier du processus d'orientation est "incompressible".

"À partir du 13 septembre à 23h59, on va fermer la plateforme. Il n'y a plus de possibilité de la rouvrir", a-t-il averti.

Selon lui, un allongement de cette échéance aurait des répercussions sur l'ensemble du processus d'orientation, qui doit permettre aux établissements de disposer suffisamment tôt de leurs nouveaux étudiants.