Sénégal: Décès du peintre-sculpteur Mamadou Ndiaye dit 'Thia', un panafricaniste engagé

Dakar — Le peintre et sculpteur sénégalais Mamadou Ndiaye dit Thia, rappelé à Dieu mercredi à l'âge de 64 ans, a été enterré ce jeudi au cimetière musulman de Yoff, a appris l'APS de plusieurs sources.

La levée du corps de l'artiste s'est faite à la mosquée de Mbott à Dakar Plateau, son fief, en présence de plusieurs personnalités dont le directeur des arts, Hugues Diaz.

Natif de Dakar-Plateau, de père lébou et de mère sérère niominka, Mamadou Ndiaye Thia était connu pour son engament panafricain à travers l'art et la culture.

Il a été le premier artiste sénégalais à avoir remporté, en 2007, le premier prix du 8e Salon national des arts plastiques du Sénégal.

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Le défunt a d'abord commencé comme lutteur dans son village maternel à Bassoul, dans les îles du Saloum, où il a longtemps séjourné en milieu sérère.

Selon sa biographie publiée sur le site de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art), son imprégnation dans la culture sérère du temps de son enfance explique la forte présence de thèmes et mythes de ce groupe ethnique dans ses oeuvres.

L'artiste s'est dans le même temps intéressé à la cosmogonie et à l'histoire de l'Afrique. Son travail a aussi abordé la question de l'environnement, à travers des oeuvres engagées pour la protection des océans.

La Bianale de l'art africain contemporain de Dakar témoigne de lui comme d'un artiste "pétri de talent qui a émerveillé plus d'un à travers ses créations et a parcouru beaucoup de galeries d'art".

"Thia a alors saisi cette dimension culturelle dans son essence esthétique pour questionner notre société sur son devenir. Ainsi, il a travaillé sur la collection +Le Signe africain+ composée de plusieurs sous collections dont + La Clameur des Arènes sénégalaises+ (exposée dans le hall du théâtre Sorano) pour nous livrer des pièces de sculptures et de tableaux créés à partir de cornes de moutons avec des liants, un matériau appelé le Thiathisme spécialement conçu par l'artiste", lit-on dans une note qui lui a été consacrée.

Imprimeur de formation, Mamadou Ndiaye dit Thia a commencé à peindre avec l'encre d'imprimerie à partir de 1981.

Thia est le fondateur de l'association "Afrika Art Culture" et a aussi lancé le FESMIR, Festival miroir international de Dakar Plateau.