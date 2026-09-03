Sénégal: Éducation inclusive - Le handicap placé au coeur de la refondation de l'école

Dakar — Le Sénégal veut faire de l'éducation inclusive un axe de la refondation de son système éducatif, a indiqué, jeudi, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Pape Malick Ndao.

"Le Forum national sur l'éducation inclusive n'est pas un événement isolé. Il est porté par la refondation du système éducatif", a-t-il déclaré à l'ouverture de l'atelier préparatoire de cette rencontre nationale.

La refondation de l'école doit permettre d'améliorer la prise en charge des enfants en situation de handicap et de ceux ayant des besoins éducatifs particuliers, a expliqué M. Ndao.

"Refonder notre école, c'est en effet interroger sa capacité à accueillir chaque enfant sans exception", a-t-il insisté.

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Il a appelé à l'élaboration de "nouveaux outils et de nouvelles approches pédagogiques et curriculaires" prenant en compte les enfants "dans leur pluralité et leur singularité".

Le secrétaire général du ministère a rappelé que plusieurs initiatives avaient déjà été prises par l'État pour favoriser l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation, citant notamment la loi d'orientation sociale de 2010 qui garantit leur droit à une éducation gratuite dans des établissements proches de leur domicile.

Vers un plan opérationnel

Malgré ces efforts, les données disponibles montrent l'ampleur des défis à relever.

Le Rapport national sur la situation de l'éducation datant de 2024 recense près de 15.000 élèves en situation de handicap, dont 9.567 à l'élémentaire et 1.096 au secondaire, a-t-il rappelé.

À l'élémentaire, ils représentent 0,41 % des apprenants, contre une prévalence du handicap estimée à 7,3 % dans la population sénégalaise, selon le RGPH-5 de 2023.

"L'écart entre ces deux chiffres indique à lui seul le chemin qui reste à parcourir", a relevé Pape Malick Ndao.

Il a également fait état d'une baisse de la proportion des élèves en situation de handicap au cours du cursus scolaire, celle-ci passant de 0,41 % à l'élémentaire à 0,27 % au secondaire.

"Autrement dit, un élève en situation de handicap sur trois abandonne le système au fil du parcours", a-t-il indiqué.

La coopération italienne entend accompagner cette dynamique, a assuré Valentina Baraldi, coordinatrice du secteur Éducation au bureau de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) à Dakar.

"Depuis plusieurs années, la coopération italienne accompagne le Sénégal dans la promotion d'un système éducatif plus équitable et plus inclusif", a-t-elle déclaré.

Elle s'est félicitée de voir l'éducation inclusive figurer parmi les priorités nationales et espère que le Forum permettra d'aboutir à "des engagements concrets".

Selon elle, ces travaux devraient notamment conduire à la validation d'un plan opérationnel en cohérence avec le document de politique sur l'éducation inclusive.

"Ce plan devra permettre de traduire les orientations de la politique en priorités et en actions concrètes, tout en clarifiant les responsabilités des différents acteurs et les moyens nécessaires", a-t-elle expliqué.

L'objectif est de faire progressivement de l'éducation inclusive "une réalité pour tous les enfants au Sénégal", a-t-elle ajouté.