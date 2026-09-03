Afrique: Des instructeurs néerlandais animent un camp d'entrainement pour jeunes athlètes sénégalais, à partir de samedi

Dakar — L'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Sénégal, en collaboration avec les Fédérations sénégalaises d'escrime et de boxe, organise un camp d'entraînement de deux jours à l'intention de jeunes athlètes sénégalais, à partir de samedi, au Stade Léopold Sédar Senghor, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Ce camp organisé dans le cadre de la dynamique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, va réunir 48 jeunes sportifs, dont 24 escrimeurs et 24 boxeurs, âgés principalement de 12 à 17 ans, indique le texte.

Il signale que des instructeurs spécialisés néerlandais ont fait le déplacement à Dakar afin de partager leur expérience et leurs méthodes d'entraînement avec les jeunes sportifs et leurs encadreurs sénégalais.

Selon les organisateurs, cette collaboration vise à renforcer les capacités techniques, tactiques et physiques des jeunes athlètes sénégalais, tout en favorisant le partage d'expertise et les échanges entre les encadreurs et les sportifs.

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Parmi les jeunes participants, figurent plusieurs athlètes engagés dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Ce camp représente ainsi une occasion de contribuer, à travers un échange international de courte durée, à la préparation et au développement des jeunes sportifs sénégalais.

Au-delà de la performance sportive, l'initiative entend également promouvoir des valeurs communes telles que la discipline, le respect, la persévérance, le travail d'équipe et l'esprit sportif, renseigne le communiqué.

Cité par le texte, Carmen Hagenaars, l'ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal, a indiqué qu'à travers ce camp, son pays souhaite contribuer de manière concrète à la dynamique de Dakar 2026.

"Le sport est un formidable outil de rapprochement entre les peuples. Nous souhaitons que les jeunes sportifs sénégalais puissent bénéficier de l'expérience de leurs homologues et entraîneurs néerlandais, mais aussi que nos instructeurs puissent apprendre de l'expérience sénégalaise", a souligné ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal.