Sénégal: Le maire de Pire plaide pour l'implication de l'Etat dans l'organisation du Gamou de Ndiffife

Ndiffife (Pire) — Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, milite pour l'implication de l'Etat dans l'organisation du Gamou de Ndiffife, un rassemblement religieux annuel tenu dans sa commune et qui commence, selon lui, à prendre de l'ampleur.

Mamadou Ndoye Bane a appelé mercredi à l'implication de l'Etat dans l'organisation du Gamou de Ndiffife, par la tenue d'un comité local de développement (CLD), présidé par le sous-préfet, afin d'accompagner cet événement drainant des fidèles en provenance de plusieurs localités du Sénégal.

"Le Gamou de Ndiffife mérite désormais un comité local de développement présidé par le sous-préfet", a déclaré Mamadou Ndoye Bane, lors de cette manifestation religieuse.

Selon l'édile de Pire, une commune du département de Tivaouane, la mise en place d'un tel cadre permettrait de réunir les différents services de l'État, les collectivités territoriales et les organisateurs autour des besoins liés à l'organisation et à l'accueil des fidèles.

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Il a relevé l'importance croissante du Gamou de Ndiffife, marqué par la présence de fidèles venus de diverses régions du pays pour prendre part aux prières et aux séances d'enseignements religieux tirés de l'héritage de Mame Malamine Sarr, présenté comme un des émissaires d'El Hadji Malick Sy.

"Nous avons prié pour tout le Cayor et pour le Sénégal", a dit le président du comité d'organisation du Gamou, El Hadji Modou Sarr, appelant à davantage de prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du pays.

Les organisateurs ont aussi salué la "forte mobilisation" de fidèles enregistrée cette année, en provenance de plusieurs régions du Sénégal.

Des autorités administratives et territoriales ainsi que des personnalités religieuses ont pris part à la manifestation, rythmée par des séances de récitation du Coran, des prières et des enseignements religieux portant notamment sur la vie et les enseignements du Prophète Mouhamed (PSL).