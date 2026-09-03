Sénégal: Enseignement supérieur - Le placement des nouveaux étudiants démarre le 28 septembre

Dakar — Le placement des nouveaux bacheliers dans les établissements publics d'enseignement supérieur va démarrer le 28 septembre, après la clôture des inscriptions sur la plateforme CAMPUSEN et la vérification des listes, a annoncé jeudi le directeur général de la Cyber-infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (CINERI), le professeur Ousmane Thiaré.

"À partir du 28 septembre, on commencera à placer les bacheliers selon les choix qu'ils ont effectués au niveau des universités et des instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP)", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse consacrée à la poursuite de la campagne de sensibilisation sur l'orientation des nouveaux bacheliers.

La plateforme CAMPUSEN doit être fermée le 13 septembre à 23h59. Cette échéance sera suivie d'une phase de vérification des listes des candidats, avant le traitement interne des dossiers et le placement proprement dit des bacheliers dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

Après la clôture des inscriptions, les listes issues de l'ensemble des demandes seront générées puis transmises aux universités et aux instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP), qui procéderont à leur propre vérification, a expliqué le directeur général de la CINERI.

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Selon lui, cette étape vise notamment à garantir la transparence du processus, les établissements étant appelés à vérifier la concordance des listes qui leur sont transmises avec leurs propres données.

Une fois cette vérification achevée, un traitement interne sera effectué au niveau de CAMPUSEN avant le démarrage de la phase de placement, prévue à partir du 28 septembre.

Le professeur Thiaré a insisté sur la nécessité de respecter ce calendrier, qu'il qualifie "d'incompressible", en raison notamment des contraintes liées au démarrage des enseignements dans certaines formation.

"Nous avons besoin d'orienter les bacheliers très tôt", a-t-il expliqué, citant notamment les écoles d'ingénieurs et les facultés de médecine dont le calendrier académique commence généralement plus tôt.

Les titulaires d'un baccalauréat étranger pas concernés par le processus courant

Le directeur général de la CINERI a également apporté des précisions concernant les titulaires des baccalauréats étrangers, dont la procédure d'orientation est distincte de celle des bacheliers ayant obtenu leur diplôme au Sénégal.

CAMPUSEN, dans sa configuration actuelle, prend uniquement en compte les baccalauréats sénégalais, a-t-il rappelé.

"Une plateforme destinée aux titulaires d'un baccalauréat étranger devrait toutefois être ouverte dans le courant du mois d'octobre", a annoncé le professeur Thiaré.

Ces candidats disposeront, comme les bacheliers sénégalais, d'une période d'environ quatre semaines pour s'inscrire et formuler leurs voeux en fonction des établissements et des formations qu'ils souhaitent intégrer.

La principale différence concerne toutefois la sélection des candidats.

"Pour les bacheliers étrangers, ce n'est pas nous qui faisons la sélection", a précisé le responsable du CINERI.

Les dossiers recueillis à travers la plateforme seront transmis directement aux universités auxquelles lesquelles les candidats ont adressé leurs demandes.

La sélection sera ensuite effectuée par les commissions compétentes au sein des facultés, départements ou sections concernés.