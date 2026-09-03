Congo-Brazzaville: Dialogue permanent

Le renforcement des relations diplomatique, sécuritaire et de bon voisinage entre Etats au niveau des frontières communes implique un cadre de dialogue permanent pour éviter les conflits en consolidant les principes de paix et de respect de l'intégrité territoriale.

L'attaque des agents de la force publique congolaise, en date du 27 août, à Makotimpoko dans le département de la Nkéni-Alima, par des éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo devrait interpeller les autorités des deux rives sur l'efficacité de la coopération bilatérale. Il est incontestable que cette relation basée sur l'observation, la concertation, la compréhension mutuelle et la préservation de la souveraineté des Etats ait toute la capacité de désamorcer les tensions dès qu'elles apparaissent.

C'est, en effet, sur ces principes que peuvent être transformés les désaccords en discussions pour aboutir à des initiatives de désescalade de violences qui contribueront significativement à réduire des facteurs déclencheurs. Dans cette perspective, l'option prise par Brazzaville et Kinshasa dans le règlement de ce différend devrait être renforcée à travers des réunions mixtes interministérielles d'urgence élargies aux commandements des forces de défense et de sécurité.

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Pour la République du Congo, souvent victime de tels incidents frontaliers, la préservation de la souveraineté de l'intégrité territoriale passe, cependant, par une consolidation des effectifs et des moyens logistiques techniques dont ont besoin les « gardes-frontières » dans l'exercice de leurs missions. En clair, il s'agit pour le gouvernement de renforcer la surveillance active sur le terrain en union d'actions avec la police, la gendarmerie, la douane et les services de renseignement.

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