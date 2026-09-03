Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de Hapkido - Pointe-Noire a abrité la 3e édition

3 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La ville océane a vibré au rythme du Hapkido du 28 au 30 août dernier. La troisième édition des championnats nationaux de la discipline a baissé ses rideaux au Lycée Victor-Augagneur, le 30 août, consacrant trois jours d'intense ferveur sportive et de congratulations des meilleurs athlètes.

Placée sous les auspices de la Fédération congolaise de Hapkido, cette compétition répond aux exigences des axes prioritaires du ministère des Sports. Elle a rassemblé la quintessence des pratiquants nationaux autour des valeurs cardinales de l'art.

La compétition a enregistré la participation de 81 athlètes (dont 12 filles), issus de 27 clubs et représentant 10 ligues et commissions départementales (Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Bouenza, Lekoumou, Niari, Pool, Cuvette, Likouala et Sangha). Répartis dans les catégories minimes, cadets, juniors et séniors, les compétiteurs ont rivalisé de talent à travers des épreuves de chutes, de self-défense et de combats.

Présidée par le directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique de Pointe-Noire, Joseph Biangou-Ndinga, la cérémonie de clôture a permis de saluer la vitalité des structures fédérales et la nette progression de la maîtrise technique des athlètes.

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