Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2026 - Les lauréats primés

La soirée du Mérite ponténégrin dénommée Ponton Awards 2026 a distingué, le 30 août, au Complexe Le Rocher des Ages (RDA) les brillants et méritants ponténégrins qui se sont illustrés au cours de l'année dans leurs différents domaines. la Lauréate Mberi Bigny, administrateur-maire de l'arrondissement 2 Mvou Mvou, Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville, plusieurs autres personnalités et les invités ont pris part à l'évènement.

Le trophée Ponton Awards initié par l'agence Prescom Media avec l'appui des partenaires dont nombreux sont restés fidèles à l'évènement depuis sept ans récompense chaque année les Ponténégrins et Ponténégrines méritant par leur talent, leur engagement, leurs initiatives et leurs activités qui font rayonner la ville océane. « La 7e édition des Ponton Awards marque les efforts conjugués des Ponténégrins et Ponténégrines qui, tout au long de l'année, ont mené des activités. Nous les félicitons pour leurs actions et réitérons le credo des Ponton Awards.

Vos actions ne seront plus ignorées », a dit Gildas Bakala, président du comité d'organisation des Ponton Awards. Et d'ajouter : « La journée du Mérite ponténégrin est un évènement dédié à la consécration après plus d'un mois de participation active au vote sur les deux plateformes en local et à l'international. Nous ne cesserons de le dire, nous continuerons de travailler pour l'amélioration de cet évènement singulier pour que vivent nos valeurs plurielles.

Ponton Awards est avant tout la reconnaissance des hommes et femmes de Pointe-Noire qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. Un engagement salué avec respect, peu importe le verdict final du vote ».

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Mboumba Madiela s'est adressé à l'assistance en ces termes : « Vos talents ne seront plus ignorés avec Ponton Awards. Vos efforts ne seront plus oubliés. La ville de Pointe-Noire est fière de voir d'année en année Ponton Awards grandir, résister et prendre de l'envergure. Notre jeunesse ne demande pas qu'on parle d'elle mais qu'on croit en elle ».

Présidente du jury depuis quatre ans, Me Gervie Philippe Bassintsa a salué la mobilisation du publi, puisque plus de 8000 votants ont été enregistrés sur les deux plateformes de votes. Elle a, cependant, regretté le peu d'engouement suscité par la catégorie Urban sport (Excellence sport) qui a recueilli peu de votants de toutes les catégories en lice avant de souhaiter que le public se mobilise davantage à la prochaine édition dans cette catégorie.

Le palmarès de Ponton Awards 2026

Catégorie Urban Sport : Nadège Bissila Boubag, du Club sportif La Colombe

Catégorie Mathias Ngoumba : Royal Events

Excellence entrepreneuriat : Akwaba Tour and Travels

Engagement jeunesse : Cathy Gabriella

Les lauréats ont reçu, en plus du trophée, des bons d'achats dans les supermarchés partenaires, des cadeaux en nature et des espaces publicitaires à NTI Media, le media partenaire.