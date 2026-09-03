Congo-Brazzaville: Médias - Près de 100 jeunes formés aux métiers de l'audiovisuel

Les 95 participants à la 6e édition de la session de formation aux métiers de l'audiovisuel dénommée « Promotion Ildevert-Mesmin-Akoli » ont reçu, le 31 août, à Brazzaville leurs attestations de fin d'apprentissage.

Organisée du 17 au 31 août par l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel que préside Bienvenu Sax Gampio Pioganth, cette formation a été consacrée à la création d'un studio et le montage de projets. Pendant quinze jours, les apprenants ont été précisément édifiés sur la maîtrise des fondamentaux sur les projets, la maîtrise du processus d'élaboration d'un business modèle, la maîtrise d'une étude de marché pour un projet, d'une étude technique ainsi que la maîtrise d'une étude organisationnelle et administrative.

Parrain de la 6e édition de cette série de formations, l'expert en gestion de la politique économique, Ildevert-Mesmin-Akoli, a rappelé aux apprenants la nécessité de mettre à profit et capitaliser sur les outils reçus afin d'opérer des changements dans leur vécu quotidien. « Vous êtes conscients que le secteur de l'audiovisuel n'est pas statique, il est plutôt dynamique. La communication a besoin des talents. Lorsque vous apprenez quelque chose avec passion, in fine, vous terminez par innover. L'innovation étant la clé de voûte de tout développement.

On va constater votre expertise quand vous allez être sur le terrain. Le monde bouge, le monde évolue, et il faut rentrer dans ce bateau de l'innovation, de la créativité... », a-t-il indiqué, se félicitant de la qualité des formateurs.

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Le directeur général du Groupe national de presse La Nouvelle République, Anasth Wilfrid Mbossa, s'est félicité de cette initiative consistant à former la jeunesse. Selon lui, au-delà des techniques et outils acquis dans les différents domaines de l'audiovisuel, cette formation qui n'est qu'une suite logique d'une série de six, aura également rappelé aux participants les exigences utiles du métier. C'est ainsi qu'il a insisté sur la rigueur, la créativité, le professionnalisme, l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités, piliers essentiels de cette session.

« L'audiovisuel, comme vous le savez tous, constitue de nos jours un moyen incontournable d'information, d'éducation, de communication et de valorisation de nos cultures. Dans ce monde qui évolue très vite, il est indispensable de disposer de professionnels compétents, capables de s'adapter aux nouveaux défis et produire des contenus de qualité. Sans médias, sans techniciens de l'audiovisuel, le monde s'arrête tout net », a martelé Anasth Wilfrid Mbossa.

Remettant le diplôme d'excellence au parrain de la 6e édition, le député Boniface Ngoulou, un des coordonnateurs du projet, a rappelé qu'une jeunesse sans formation, sans éducation, est une jeunesse qui est vouée à l'échec. « Le président de la République, dans tous ses messages, ses adresses, ne cesse de marteler pour que notre jeunesse soit toujours formée.

Cette édition a été une réussite, nous appelons d'autres parrains à apporter leur pierre à l'édifice pour que les jeunes soient toujours formés. Vous savez que les métiers de l'audiovisuel sont des métiers d'avenir, un pays qui ne maîtrise pas ou qui maîtrise mal les TIC est souvent balloté. Je pense que ce genre de formations doit continuer à exister », a-t-il conclu, encourageant le promoteur de la formation sur l'audiovisuel, Bienvenu Sax Gampio Pioganth.

Notons que la 7e édition est prévue pour l'année prochaine à Pointe-Noire. Les premières éditions de cette série de formations ont engendré des entrepreneurs qui ont, à leur actif, des très petites et moyennes entreprises. L'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel a créé en octobre 2024 la chaîne de télévision en ligne TPAV média. Une chaîne qui émet jusqu'à ce jour grâce, entre autres, à l'apport des jeunes qu'elle a formés.