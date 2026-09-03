Afrique: Diaspora - Prince Bafouolo, entre Paris et Brazzaville

Membre de la diaspora congolaise, Prince Bafouolo s'apprête à poser ses valises à Brazzaville, où il vient de rejoindre le staff technique des Diables rouges, l'équipe nationale de football de la République du Congo, en qualité de chargé de la communication.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par la volonté affichée des Congolais établis à l'étranger de mettre leur expertise au service du développement de leur pays d'origine. Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a récemment reçu une délégation de compatriotes de la diaspora désireux de contribuer au co-développement de la République du Congo.

« Cette fois-ci, c'est la bonne », affirme Prince Bafouolo, qui nourrit désormais l'ambition de s'installer durablement à Brazzaville. Cette décision, mûrement réfléchie, intervient quelques jours après sa participation, en qualité de maître de cérémonie, aux côtés de la journaliste Horgerie Guempiaut, à l'élection de Miss indépendance 2026.

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En acceptant cette nouvelle responsabilité dans un domaine qui est le sien, la communication, Prince Bafouolo dit mesurer pleinement les exigences liées à sa mission. « À ce niveau de responsabilité, les actes comptent plus que les mots. Je mesure le travail qui nous attend et les attentes qui accompagnent cette mission », a-t-il déclaré.

Le maître de cérémonie de Miss indépendance 2026 entend mettre son expérience au service de la sélection nationale et contribuer à la reconquête de son image. « Servir les Diables rouges et contribuer, à mon niveau, à leur redonner une image à la hauteur de notre pays est un défi que j'aborde avec humilité, sérieux et détermination », a-t-il assuré.

Pour le nouveau chargé de la communication des Diables rouges, cette nomination dépasse le seul cadre professionnel. Elle revêt également une dimension patriotique. « Porter les couleurs de son pays est une fierté, un privilège. Les servir est un devoir », a-t-il souligné.

Désormais, Prince Bafouolo entend mettre son savoir-faire au service de la sélection congolaise et du staff conduit par Claude Le Roy, avec pour ambition d'accompagner une nouvelle dynamique dans la communication autour des Diables rouges et, plus largement, du football congolais. « Place au travail, au service de la nation », a-t-il conclu.

Un parcours entre médias et communication

Prince Bafouolo a débuté sa carrière au Bénin en 2004, avant de regagner la République du Congo en 2006. Il a alors collaboré avec plusieurs médias, notamment DVS+, DRTV Pointe-Noire et Ponton FM, avant de s'installer à Brazzaville.

Dans la capitale congolaise, il travaille avec plusieurs hebdomadaires, dont Le Nouvel Observateur. En 2009, il rejoint MNTV, où il devient rédacteur en chef radio et télévision. Il est ensuite nommé correspondant d'Africa 24 en République du Congo.

Son parcours est également marqué par plusieurs distinctions professionnelles. En 2010, il obtient le troisième prix du meilleur reporter radio du Congo. L'année suivante, il est sacré meilleur reporter télévision de la République du Congo lors de la cérémonie des Oscars de la presse congolaise.

En 2018, Prince Bafouolo rejoint Radio France internationale, pour le compte de l'émission Couleurs tropicales, à laquelle il collabore jusqu'en avril 2026. Parallèlement, il présente l'émission « Entretien du jour » sur la chaîne panafricaine Télé Sud.

Passionné de communication et intervenant notamment dans la stratégie d'image, Prince Bafouolo a par ailleurs accompagné plusieurs personnalités africaines dans la gestion de leur image publique et de leurs relations avec la presse. Son retour à Brazzaville marque ainsi une nouvelle étape de son parcours professionnel, cette fois au service de la sélection nationale congolaise.