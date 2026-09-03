Congo-Brazzaville: Disparition de Moussa Kaka - L'ONG Reporters sans frontières s'inquiète

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) s'est dite préoccupée, le 2 septembre, après la disparition du journaliste Moussa Kaka au Niger.

Le journaliste, directeur de Radiotélévision Saraounia et ancien correspondant de RFI au Niger jusqu'en 2023, n'a plus donné de ses nouvelles depuis le 31 août. Selon RSF, il a quitté son bureau en fin de journée pour regagner son domicile, mais n'y est jamais arrivé. RSF demande aux autorités nigériennes d'ouvrir une enquête pour le retrouver au plus vite. « La disparition de Moussa Kaka, journaliste de renom, est particulièrement préoccupante, alors que le Niger traverse une nouvelle période de fortes tensions politiques et sécuritaires après la tentative de coup d'État du 29 août dernier.

RSF suit la situation avec attention et appelle les autorités nigériennes à ouvrir immédiatement une enquête afin de le retrouver et d'établir sans délai les circonstances de sa disparition », a déclaré, dans un communiqué, le directeur du bureau Afrique subsaharienne de l'ONG RSF, Sadibou Marong.

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« À ce stade justement, on ne sait pas grand-chose et c'est bien ce qui nous préoccupe. Il n'est pas réapparu depuis lundi soir, où il devait rejoindre son domicile et revenir à la rédaction le lendemain, et ses confrères ne l'ont plus revu depuis », a expliqué de son côté, la directrice éditoriale de RSF, Anne Bocandé.

« À ce stade, nous n'avons aucune information des circonstances, du contexte et d'où pourrait se trouver aujourd'hui Moussa Kaka. Et dans le contexte aussi instable politiquement du Niger ces derniers jours, évidemment que c'est un facteur aussi d'inquiétude supplémentaire pour nous », a ajouté la directrice éditoriale.

D'après des témoins, Moussa Kaka a quitté son bureau vers 19 heures pour rentrer. Malheureusement il n'est jamais arrivé chez lui, son téléphone est injoignable et son véhicule reste introuvable. Sa disparition a été signalée deux jours après une tentative de coup d'État manqué survenue à Niamey.