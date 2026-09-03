Congo-Brazzaville: Fécohand - Le ministère des Sports confirme la légitimité du bureau exécutif

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique a officiellement tranché la crise institutionnelle au sein de la Fédération congolaise de handball (Fécohand). Dans un communiqué rendu public, l'État a rappelé que le processus électoral du 16 août 2025 s'est déroulé dans le strict respect des textes réglementaires sous l'égide d'une commission électorale indépendante mandatée par la Fédération internationale de handball.

Le ministère reconnaît ainsi la légitimité du bureau exécutif élu à cette date placé sous la présidence de Noumazalayi Ebendze Ambroisine Linda. Tout en prenant acte des préoccupations soulevées par certains acteurs, l'autorité de tutelle invite les parties s'estimant lésées à faire valoir leurs droits devant le Tribunal arbitral du sport, seule instance compétente pour statuer en dernier ressort.

Enfin, l'appel au dialogue et à la retenue est de mise pour préserver l'intérêt supérieur de la discipline. Cette clarification institutionnelle vise, selon le communiqué, à garantir la stabilité de la fédération, la poursuite sereine des compétitions nationales et la bonne préparation des échéances internationales à venir. Il sied de noter que cette décision gouvernementale intervient après une série de rencontre menée par le ministère et les différents protagonistes.