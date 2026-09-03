Afrique: Exploitation minière - Le sous-sol congolais convoité par des investisseurs américains

3 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

De nombreuses entreprises américaines se bousculent pour venir investir en République du Congo dans le domaine des mines. Pour préparer le terrain, le ministre des Industries minières et de la Géologie, Urbain Fiacre Opo, s'est entretenu, le 2 septembre, à Brazzaville avec la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Congo, Amanda Jacobsen.

Au cours de leur entrevue, le ministre des Mines et son interlocutrice ont débattu essentiellement des modalités techniques à mettre en oeuvre, mais aussi des conditions à créer pour attirer les entreprises américaines à venir investir sur le sol congolais dans le domaine des mines. « J'ai eu un échange fructueux avec le ministre des Industries minières et de Géologie sur la question de l'exploitation minière, car plusieurs entreprises américaines sont à la recherche d'opportunités d'investissements ici au Congo.

Mais, étant donné que certaines d'entre elles rencontrent quelques difficultés dans l'exécution de leurs projets, nous sommes venus rencontrer l'autorité habilitée pour trouver des solutions idoines. Avec un environnement d'affaires favorable, le Congo et les Etats-unis exploitent de nombreuses opportunités économiques au bénéfice des deux pays », a souligné la chargée d'affaires.

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Pour sa part, le ministre Urbain Fiacre Opo a assuré à Mme Amanda Jacobsen que le Congo est prêt à accueillir les entreprises américaines sur son sol, et garantit à tous les investisseurs étrangers une protection.

La venue massive des entreprises américaines au Congo est pour lui une aubaine, dans le but de continuer à dynamiser le secteur et attirer le maximum d'investisseurs, conformément à la vision du nouveau code minier promulgué le 18 avril 2026. La rencontre entre les deux autorités s'inscrivait aussi dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale Congo-Etas-Unis.

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