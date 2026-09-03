Ghana: Le Portugais Carlos Queiroz reste finalement à la tête du Ghana

3 Septembre 2026
Radio France Internationale

Le Portugais Carlos Queiroz, démissionnaire de son poste de sélectionneur du Ghana après la Coupe du monde 2026, reste finalement à la tête des Black Stars, a annoncé la fédération ghanéenne de football (GFA) jeudi 3 septembre.

L'entraîneur de 73 ans a conduit cet été les Black Stars jusqu'en 16e de finale du Mondial, où ils ont été écartés par la Colombie (1-0). Le technicien portugais avait alors annoncé son départ. Mais les deux parties ont conclu un accord scellant la poursuite de la mission de Queiroz, a indiqué la GFA dans un communiqué. « Il a été convenu que Carlos Queiroz entamerait un nouveau mandat d'entraîneur à partir de la prochaine trêve internationale », a-t-elle précisé.

Les éliminatoires de la CAN 2027 en vue

Le Ghana affrontera la Côte d'Ivoire puis la Gambie en fin de mois pour le débuts des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Ensuite, les hommes de Carlos Queiroz enchaîneront contre la Somalie dans le groupe C avec l'ambition de décrocher leur billet pour la CAN. Le Ghana a remporté la CAN à quatre reprises en 1963, 1965, 1978 et 1982.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'entraîneur vétéran avait été nommé deux mois avant le Mondial nord-américain après la séparation avec le sélectionneur Otto Addo. Otto Addo occupait le banc de la sélection depuis mars 2024 après un premier mandat entre mai 2022 et décembre 2022.

À l'époque, la Fédération ghanéenne n'avait pas fait mention d'une durée de contrat au-delà de la Coupe du monde pour Queiroz. Avant de prendre en charge les Black Stars, il avait également dirigé le Portugal, la Colombie, l'Égypte, l'Iran et le Qatar.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.