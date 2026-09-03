Ghana: Le Portugais Carlos Queiroz reste finalement à la tête du Ghana

Le Portugais Carlos Queiroz, démissionnaire de son poste de sélectionneur du Ghana après la Coupe du monde 2026, reste finalement à la tête des Black Stars, a annoncé la fédération ghanéenne de football (GFA) jeudi 3 septembre.

L'entraîneur de 73 ans a conduit cet été les Black Stars jusqu'en 16e de finale du Mondial, où ils ont été écartés par la Colombie (1-0). Le technicien portugais avait alors annoncé son départ. Mais les deux parties ont conclu un accord scellant la poursuite de la mission de Queiroz, a indiqué la GFA dans un communiqué. « Il a été convenu que Carlos Queiroz entamerait un nouveau mandat d'entraîneur à partir de la prochaine trêve internationale », a-t-elle précisé.

Les éliminatoires de la CAN 2027 en vue

Le Ghana affrontera la Côte d'Ivoire puis la Gambie en fin de mois pour le débuts des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Ensuite, les hommes de Carlos Queiroz enchaîneront contre la Somalie dans le groupe C avec l'ambition de décrocher leur billet pour la CAN. Le Ghana a remporté la CAN à quatre reprises en 1963, 1965, 1978 et 1982.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'entraîneur vétéran avait été nommé deux mois avant le Mondial nord-américain après la séparation avec le sélectionneur Otto Addo. Otto Addo occupait le banc de la sélection depuis mars 2024 après un premier mandat entre mai 2022 et décembre 2022.

À l'époque, la Fédération ghanéenne n'avait pas fait mention d'une durée de contrat au-delà de la Coupe du monde pour Queiroz. Avant de prendre en charge les Black Stars, il avait également dirigé le Portugal, la Colombie, l'Égypte, l'Iran et le Qatar.