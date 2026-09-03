Zambie: Une experte de l'ONU appelle à cesser la répression contre les opposants

La rapporteuse spéciale de l'ONU pour le droit de réunion a appelé, le 2 septembre 2026, la Zambie à « mettre fin immédiatement à la criminalisation de la dissidence politique », après l'arrestation du principal opposant juste avant l'investiture du président sortant.

Au lendemain de l'investiture du président Hakainde Hichilema en Zambie, des voix s'élèvent à l'international pour demander des comptes sur le sort des opposants en captivité. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la liberté de réunion et d'association a exprimé sa « vive inquiétude face à la détérioration de la situation démocratique et des droits humains en Zambie ». Gina Romero relève aussi de « graves allégations d'irrégularités » lors des récentes élections.

Le scrutin du 13 août avait été entaché d'accusations d'intimidation, de partialité et de restrictions visant l'opposition, ternissant la réputation démocratique de ce pays d'Afrique australe riche en cuivre. « Ces violations incluent des actes d'intimidation généralisés et l'arrestation présumée de centaines de partisans de l'opposition », a ajouté Gina Romero. La rapporteuse mentionne « des accusation de trahison fabriquées de toutes pièces [...] portées contre de hauts responsables de l'alliance d'opposition » et qui « créent un précédent dangereux ».

L'opposant Brian Mundubile, arrivé deuxième à la présidentielle, a notamment été arrêté samedi 29 août, mais n'a pas encore été présenté devant un tribunal.

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Appel à la libération « tous les détenus politiques »

La rapporteuse de l'ONU s'insurge en outre « des pertes en vies humaines » en Zambie ces dernières semaines, « notamment celles d'un ancien ministre et d'un agent électoral ». Elle demande donc la libération de « tous les détenus politiques » et rappelle qu'« une démocratie exige que toutes les voix [...] puissent s'exprimer librement ».

Le ministère des Affaires étrangères de Zambie a estimé, ce jeudi 3 septembre, que le communiqué de la rapporteuse spéciale de l'ONU contient « des erreurs factuelles » et que ces déclarations « outrepassent son mandat » et « risquent de porter atteinte aux procédures judiciaires en cours » contre les opposants arrêtés. De son côté, l'Église anglicane d'Afrique Australe « appelle à la prière pour la Zambie » et se dit « très préoccupée par la détention de plusieurs figures de l'opposition, dont l'évêque Trévor Mwamba ».

Autrefois saluée comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, la Zambie possède une longue tradition de transferts de pouvoir pacifiques, chaque changement de président depuis le retour au multipartisme en 1991 s'étant opéré par la voie des urnes. Mais cette réputation a été mise à mal sous la présidence de Hakainde Hichilema, arrivé au pouvoir en 2021. Depuis, la contestation est de plus en plus étouffée et la pression sur l'opposition s'est intensifiée.