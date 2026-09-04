Dakar — Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, et le secrétaire d'Etat adjoint des Etats Unis en charge des affaires africaines, Franck Garcia, ont abordé mercredi à Addis Abeba les défis de paix et de sécurité à travers le continent, évoquant notamment la situation en RDC, au Soudan et en Lybie, a indiqué l'organisation panafricaine.

"Le président de la Commission et le secrétaire d'Etat-adjoint des Etats Unis ont échangé des opinions sur les défis de la paix et de la sécurité à travers le continent", a fait savoir l'Union africaine dans un communiqué rendu public.

Il souligne que la rencontre a offert l'occasion de réaffirmer la longue collaboration entre l'Afrique et les États-Unis et d'échanger des points de vue sur les développements continentaux clés.

En accueillant le secrétaire d'Etat adjoint, le président de la Commission de l'UA a rappelé les fondations historiques de la relation entre les États-Unis et l'Afrique, et a mis l'accent sur l'importance de construire sur cet héritage à travers un partenariat renforcé et mutuellement bénéfique", rapporte le communiqué.

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Le chargé des affaires africaines de la diplomatie américaine a, de son côté, assuré que l'Afrique demeurait une priorité pour les États-Unis, transmettant notamment l'engagement de l'administration américaine à travailler avec l'UA et ses Etats membres au renforcement des intérêts partagés et des objectifs communs.

Les deux hommes se sont accordés sur l'importance de traduire les engagements en "résultats concrets et bénéfiques mutuellement", tout en renforçant la stratégie de partenariat entre l'UA et les États-Unis.

Mahmoud Ali Youssouf a ainsi salué le soutien des États-Unis aux efforts menés par l'Afrique pour l'avancement de la paix et de la stabilité, y compris les initiatives en cours dans la République démocratique du Congo et au Soudan.

Pour sa part, Franck Garcia a loué l'engagement de l'Union africaine en faveur de la paix, mettant l'accent sur la solidarité et la coopération entre les États-Unis et l'Afrique, afin de placer le Soudan sur un chemin crédible vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel.

Selon le communiqué, le président de la Commission de l'UA a salué également le rôle des États-Unis dans la facilitation des efforts de paix dans l'Est du Congo, y compris les processus engagés par Washington et Doha.

Les deux parties ont rappelé l'importance de garantir la complémentarité et la cohérence entre les initiatives en cours.