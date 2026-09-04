Afrique: Vingt millions d'enfants victimes d'exploitation ou de violences sexuelles via le numérique (UNICEF)

Au moins, 20 millions d'enfants âgés de 12 à 17 ans ont été victimes d'exploitation ou de violences sexuelles par le biais des nouvelles technologies, principalement les réseaux sociaux, dans une vingtaine pays, a révélé l'UNICEF, dans un rapport rendu public mercredi.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance, à travers son Centre Innocenti, souligne dans son rapport que plus de 15 millions de cette tranche d'âge ont été exposés contre leur gré à des contenus sexuels.

Il relève que 9 millions d'enfants ont été poussés à avoir des conversations à caractère sexuel ou à partager des images intimes contre leur volonté, tandis 4 autres millions d'enfants ont du voir des sexuelles d'eux-mêmes diffusées sans leur consentement.

"Plus de 20 millions d'enfants dans les pays étudiés ont été exposés contre leur gré à des contenus sexuels explicites ou exploités en ligne, souvent dans les espaces numériques où ils apprennent, jouent et communiquent avec leurs amis", commente la directrice générale de l'UNICEF citée dans le rapport. Catherine Russel n'hésite d'ailleurs pas à parler d'une "réalité douloureuse" révélée par l'étude.

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Le rapport permet en même temps de savoir que près de 60 % des cas d'exploitation recensés se sont produits sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et WhatsApp.

Dans ses recommandations, l'UNICEF, érige le dialogue au rang de première protection, estimant que les enfants doivent savoir qu'ils peuvent raconter ce qui leur arrive sans être jugés, culpabilisés ou punis.

"L'UNICEF recommande aux parents de parler avec leurs enfants des relations en ligne, du consentement, des limites personnelles et des situations qui les mettent mal à l'aise, tout en évitant des réactions qui pourraient les dissuader de se confier à l'avenir", a, dans des propos rapportés par Onu-info, le site d'information des Nations unies, indiqué Jennifer Quarti du Centre Innocenti de l'UNICEF qui a produit le rapport.