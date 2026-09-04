Cote d'Ivoire: Cacao - La logistique, un levier de compétitivité pour la filière ivoirienne

La logistique joue un rôle clé dans la compétitivité du secteur du cacao en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte qu'AGL Côte d'Ivoire a présenté ses services logistiques aux professionnels du secteur lors des 10e Journées nationales du cacao et du chocolat (Jncc).

Cet événement s'est déroulé du 1er au 3 septembre 2026 à Abidjan. Cette édition, qui avait pour thème « Jeunesse et cacaoculture du futur », a attiré plus de 7 000 personnes, dont des professionnels et des partenaires du secteur agricole. L'objectif était de souligner l'importance du cacao pour l'économie ivoirienne et de stimuler les discussions sur les innovations et les possibilités de développement de la filière.

AGL Côte d'Ivoire a ainsi dévoilé ses solutions conçues pour soutenir les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement, depuis les zones de production jusqu'aux marchés internationaux. Ces solutions incluent le transport routier, le stockage, la fumigation, l'empotage et la manutention. L'entreprise propose également un soutien pour les formalités de transit et d'exportation, ainsi que des services de tierce détention et des outils numériques pour optimiser la gestion des flux et des stocks.

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AGL Côte d'Ivoire met également l'accent sur sa proximité avec les zones de production. L'entreprise possède des infrastructures logistiques à Abidjan, San Pedro, Bouaké et Ferkessédougou. Elle dispose de plus de 350 000 m² d'entrepôts, dont la moitié est consacrée au cacao. Ces capacités logistiques ont permis de gérer des volumes importants au cours de la période 2024-2025.

Les infrastructures et les équipes de la société ont traité 350 336 tonnes de cacao et 152 862 tonnes de produits dérivés. L'entreprise mise aussi sur la collaboration entre ses différentes filiales pour assurer la fluidité des opérations entre les lieux de production, les zones de stockage et les ports.

D'autres filiales du groupe ont également participé aux Jncc 2026, notamment Abidjan Terminal, Pacoci et Suv, qui ont présenté leurs services dans des domaines tels que la manutention portuaire, la palettisation, le conditionnement et l'usinage industriel.

En participant à cet événement, AGL Côte d'Ivoire souhaite contribuer à rendre la chaîne de valeur du cacao plus efficace et compétitive, en se concentrant sur l'amélioration de la logistique, l'innovation et la continuité des opérations.