Congo-Kinshasa: La prison à vie requise contre le général Philémon Yav

Le ministère public a requis ce jeudi 3 septembre 2026 la servitude pénale à perpétuité contre le général Philémon Yav. Ce dernier est poursuivi devant la Haute Cour militaire pour « trahison et participation à un mouvement insurrectionnel ».

« Qu'il plaise à la Haute Cour militaire de dire établies en fait comme en droit les infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mises à charge du général Yav Irung Philémon et de Chauri, son coprévenu, et de les condamner, avec admission des circonstances atténuantes, à la servitude pénale à perpétuité », a requis le lieutenant-général Lucien-René Likulia, auditeur général des FARDC.

Le général Yav Irung est jugé dans une affaire impliquant plusieurs officiers poursuivis notamment pour des faits liés à une tentative de déstabilisation des institutions et à un mouvement insurrectionnel.

Le ministère public a par ailleurs demandé que les prévenus puissent bénéficier de circonstances atténuantes, tout en maintenant la peine de perpétuité.

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Il s'agit d'une deuxième affaire dans laquelle le lieutenant général Yav est jugé avec son coprévenu Shauri devant la Haute Cour. Dans la première, il était jugé avec plusieurs autres officiers des FARDC pour les faits similaires. L'affaire a été déjà prise en délibéré, et la sentence de la Haute Cour militaire est attendue pour les jours à venir.