Congo-Kinshasa: La prison à vie requise contre le général Philémon Yav

3 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministère public a requis ce jeudi 3 septembre 2026 la servitude pénale à perpétuité contre le général Philémon Yav. Ce dernier est poursuivi devant la Haute Cour militaire pour « trahison et participation à un mouvement insurrectionnel ».

« Qu'il plaise à la Haute Cour militaire de dire établies en fait comme en droit les infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mises à charge du général Yav Irung Philémon et de Chauri, son coprévenu, et de les condamner, avec admission des circonstances atténuantes, à la servitude pénale à perpétuité », a requis le lieutenant-général Lucien-René Likulia, auditeur général des FARDC.

Le général Yav Irung est jugé dans une affaire impliquant plusieurs officiers poursuivis notamment pour des faits liés à une tentative de déstabilisation des institutions et à un mouvement insurrectionnel.

Le ministère public a par ailleurs demandé que les prévenus puissent bénéficier de circonstances atténuantes, tout en maintenant la peine de perpétuité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agit d'une deuxième affaire dans laquelle le lieutenant général Yav est jugé avec son coprévenu Shauri devant la Haute Cour. Dans la première, il était jugé avec plusieurs autres officiers des FARDC pour les faits similaires. L'affaire a été déjà prise en délibéré, et la sentence de la Haute Cour militaire est attendue pour les jours à venir.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.