Tunisie: Textile-habillement - Plus de 1.400 entreprises et 146.000 emplois

Le secteur tunisien du textile et de l'habillement constitue un important levier pour l'investissement, les exportations et l'emploi, a affirmé jeudi 3 septembre à Tunis le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari.

Intervenant à l'ouverture d'une conférence internationale consacrée au secteur, organisée sous le thème « Construire une chaîne de valeur textile dans l'espace euro-méditerranéen plus résiliente, compétitive et durable », le ministre a souligné la contribution du secteur aux équilibres économiques et sociaux du pays.

Slah Zouari a notamment indiqué que le textile et l'habillement occupent la deuxième place parmi les industries manufacturières exportatrices, après les industries mécaniques et électriques. Le secteur représente ainsi 16 % du total des exportations de ces industries.

À fin 2025, les exportations du secteur ont dépassé les 9 milliards de dinars, atteignant précisément 9,069 milliards de dinars, avec un taux de couverture de 127 %.

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Le secteur compte également plus de 1.400 entreprises industrielles et fournit environ 146.000 emplois, selon les données présentées par le ministre.

Un secteur qui fait preuve de résilience

Slah Zouari a relevé que le secteur du textile et de l'habillement a démontré, au cours des dernières années, une capacité à résister aux profondes mutations ayant affecté les marchés internationaux.

La Tunisie dispose, dans ce domaine, d'une base industrielle développée, de compétences humaines qualifiées et d'une longue expérience. Elle cherche désormais à renforcer la création de valeur ajoutée dans des secteurs à fort potentiel, notamment le textile technique, les technologies propres et la digitalisation.

Le ministre a également insisté sur la capacité de l'industrie tunisienne à répondre aux exigences du marché européen tout en poursuivant ses efforts de diversification et de conquête de nouveaux marchés.

Des mécanismes d'accompagnement pour les entreprises

Dans le cadre des grandes orientations de la stratégie nationale de l'industrie et de l'innovation, le ministère oeuvre à renforcer les mécanismes de soutien et d'accompagnement destinés aux entreprises du secteur.

Ces dispositifs comprennent notamment le programme de mise à niveau industrielle, les investissements technologiques prioritaires ainsi que les programmes de restructuration financière.

Ces mécanismes doivent permettre aux entreprises de moderniser leurs équipements, améliorer leur productivité et renforcer leur compétitivité, dans un contexte marqué par une évolution rapide des marchés et des exigences croissantes en matière de qualité, de durabilité et d'innovation.

La conférence internationale a réuni plusieurs représentants diplomatiques et professionnels, dont l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, les ambassadeurs d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas et de Suisse, ainsi que le président de l'Union européenne du textile et de l'habillement, Mario Jorge Machado, et le président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement, Haïthem Bouajila.