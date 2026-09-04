Afrique de l'Ouest: 117 migrants ouest-africains secourus au large du Maroc, ce jeudi

Dakar — Au moins, 117 migrants ouest-africains voyageant à bord d'une pirogue partie de la Gambie en direction des Îles Canaries, en Espagne, ont été secourus en mer jeudi par la marine royale marocaine, a-t-on appris des autorités compétentes du royaume chérifien.

Il s'agit notamment de 84 Gambiens, 24 Sierra-Leonais, 7 Sénégalais et 2 Maliens, ont indiqué les autorités marocaines.

"Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que les migrants en question auraient pris le large dans la nuit du 26 au 27 août à partir des côtes gambiennes", soulignent les mêmes sources.