Afrique de l'Ouest: 117 migrants ouest-africains secourus au large du Maroc, ce jeudi

3 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Au moins, 117 migrants ouest-africains voyageant à bord d'une pirogue partie de la Gambie en direction des Îles Canaries, en Espagne, ont été secourus en mer jeudi par la marine royale marocaine, a-t-on appris des autorités compétentes du royaume chérifien.

Il s'agit notamment de 84 Gambiens, 24 Sierra-Leonais, 7 Sénégalais et 2 Maliens, ont indiqué les autorités marocaines.

"Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que les migrants en question auraient pris le large dans la nuit du 26 au 27 août à partir des côtes gambiennes", soulignent les mêmes sources.

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