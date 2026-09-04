Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 septembre 2026

revue de presse

Afrique du Sud : une manifestation anti-migrants dégénère en violences à Durban



Les tensions autour de l’immigration clandestine prennent une nouvelle tournure en Afrique du Sud. Une manifestation contre les migrants sans papiers a dégénéré jeudi à Durban, dans l’est du pays, faisant plusieurs blessés et provoquant une nouvelle intervention des forces de l’ordre.

Selon la police, près d’une centaine de manifestants appartenant à un groupe opposé à l’immigration illégale ont participé à une marche présentée comme une « campagne de nettoyage » visant un campement installé devant un bâtiment gouvernemental. Le site accueille depuis environ treize semaines plusieurs centaines de ressortissants étrangers, principalement originaires de la République démocratique du Congo (RDC). (Source Africanews)

Afrique: JOJ Dakar 2026 - La flamme olympique entamera son périple au Sénégal le 12 septembre

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La flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sera allumée le 10 septembre au stade panathénaïque d’Athènes, en Grèce, avant de rejoindre le Sénégal. Elle traversera ensuite les 14 régions du pays en 30 étapes jusqu’à la cérémonie d’ouverture des Jeux, prévue le 31 octobre à Dakar.

La cérémonie d’allumage de la flamme se déroulera dans le cadre historique du stade panathénaïque d’Athènes. Elle sera allumée grâce aux rayons du soleil, concentrés à l’aide d’un miroir parabolique, avant d’être acheminée vers le Sénégal.

Son arrivée à Dakar est prévue le 12 septembre. Une cérémonie organisée à cette occasion mettra à l’honneur la jeunesse, la culture sénégalaise et les valeurs olympiques. Le programme prévoit notamment la « Marche des Linguères », un défilé réunissant une centaine de femmes sénégalaises, qui s’achèvera par l’allumage d’une vasque sur la Place du Souvenir. (Source AllAfrica)

Congo-Brazzaville: Parlement - L'avortement en passe d'être légalisé

Les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, ont adopté lors des récentes sessions administratives une proposition de loi relative à la santé sexuelle et reproductive chez la femme. Si cette loi parvient à être promulguée, elle autoriserait désormais l'avortement médicalisé en République du Congo dans des circonstances précises, notamment en cas de violence sexuelle.

À l'origine du texte, le député Exaucé Ngambili Ibam soulignait que cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte national, régional et international marqué par la persistance de défis majeurs en matière de protection des droits des femmes, des adolescents et des populations vulnérables, dans le domaine de la sexualité et de la reproduction. Elle n'est que la retranscription du Protocole de Maputo, qui reconnaît expressément le droit des femmes à la santé et à la maîtrise de leurs fonctions de reproduction, et fait obligation aux États parties comme le Congo de protéger les droits reproductifs, y compris en autorisant l'avortement médicalisé. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État » en Tunisie : la Cour de cassation rejette les 46 pourvois

La Cour de cassation de Tunis a examiné, ce jeudi, les recours déposés dans l’affaire connue médiatiquement sous le nom de « complot contre la sûreté de l’État 1 ». Les 46 pourvois soumis à la juridiction ont été rejetés, selon une source judiciaire citée par l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

D’après cette source, la Cour a prononcé le rejet au fond de 44 pourvois, tandis que deux autres ont été rejetés pour des motifs de forme.Cette étape intervient après les arrêts rendus le 28 novembre 2025 par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la Cour d’appel de Tunis. (Source Tunisie Numérique)

Uber ferme boutique au Nigeria : la fin d’un pari de douze ans

Le 2 septembre 2026, Uber a annoncé l’arrêt immédiat de ses activités au Nigeria et en Ouganda. La nouvelle a surpris peu d’observateurs du secteur, mais elle marque tout de même un tournant : le Nigeria était, depuis 2014, l’un des marchés historiques du VTC (véhicule de transport avec chauffeur) sur le continent africain. Douze ans après son lancement à Lagos, l’application au logo noir disparaît des téléphones nigérians.

Ce retrait ne s’explique pas uniquement par des difficultés locales. Il s’inscrit dans une restructuration mondiale bien plus large : Uber a annoncé, le même jour, la suppression de 3 300 postes, soit environ 10 % de ses effectifs — la coupe la plus importante depuis la pandémie de Covid-19. (Source Afrique IT News)

Le boom aérien africain, un appel à former une nouvelle génération de talents

Le transport aérien africain devrait fortement se développer au cours des deux prochaines décennies, porté par la croissance démographique, l’urbanisation et les échanges intra-africains. Cette progression obligera les compagnies et les États à renforcer leurs infrastructures et capacités humaines.

L’aviation commerciale africaine devra renforcer rapidement ses effectifs pour accompagner son expansion. Selon les projections publiées jeudi 3 septembre par Boeing, 1 165 nouveaux avions devraient être livrés aux compagnies africaines d’ici 2045, tandis que la flotte passerait de 755 à 1 625 appareils. (Source Agence Ecofin)

Congo-Kinshasa: La prison à vie requise contre le général Philémon Yav

Le ministère public a requis ce jeudi 3 septembre 2026 la servitude pénale à perpétuité contre le général Philémon Yav. Ce dernier est poursuivi devant la Haute Cour militaire pour « trahison et participation à un mouvement insurrectionnel ».

« Qu'il plaise à la Haute Cour militaire de dire établies en fait comme en droit les infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mises à charge du général Yav Irung Philémon et de Chauri, son coprévenu, et de les condamner, avec admission des circonstances atténuantes, à la servitude pénale à perpétuité », a requis le lieutenant-général Lucien-René Likulia, auditeur général des FARDC. (Source Radi Okapi)

Niger : Abuja dément tout soutien à la tentative de coup d’Etat

Le Nigeria a catégoriquement démenti tout soutien à la tentative de coup d’Etat avortée des 28 et 29 août à Niamey, alors que les autorités nigériennes affirment avoir saisi un important arsenal militaire et qu’un témoignage d’officier fait état de projets présumés d’intervention extérieure en appui aux mutins.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère nigérian des Affaires étrangères a rejeté comme « fausses et malveillantes » les informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles la tentative de déstabilisation au Niger aurait bénéficié du soutien de la Cédéao et, par implication, de celui du Nigeria.

« Le gouvernement fédéral du Nigeria rejette catégoriquement ces affirmations », souligne le communiqué, les qualifiant d’« infondées, irresponsables » et destinées à désinformer l’opinion et à ternir l’image du pays. (Source APA News)

Diaspora Bonds : les Burkinabè de l’étranger ont investi 151,5 milliards de FCFA

Le Burkina Faso a mobilisé 151,5 milliards de FCFA grâce à ses « Diaspora Bonds », bien au-delà de l’objectif initial de 125 milliards. Les deux emprunts ont été admis à la cote de la BRVM.

L'État avait fixé à 125 milliards de FCFA l'objectif de son premier « Emprunt Patriotique » destiné notamment aux Burkinabè de l'étranger. Au terme de la période de souscription, le montant mobilisé a atteint 151,5 milliards de FCFA, soit environ 26,5 milliards de plus que prévu. Le taux de réalisation atteint ainsi 121,2 % de l'objectif initial.

Le résultat a été officialisé jeudi 3 septembre 2026, lors de la première cotation des titres à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), à Abidjan. (Source Africa Radio)

El Niño: le Mozambique classé parmi les trois pays les plus préoccupants d'Afrique australe

Le Mozambique intègre ce classement aux côtés du Malawi et de Madagascar. Selon le rapport préparatoire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha), il y a plus de 90 % de chances que l’actuel épisode El Niño atteigne une intensité très forte d’ici mars 2027.

Longue bande d’environ 3 000 kilomètres, le Mozambique sera affecté de différentes manières. D’après l’Institut de météorologie national, le centre et le sud du pays souffriront de sécheresse. La petite saison des pluies entre octobre et décembre risque d’être la plus faible depuis 1950. (Source RFI)