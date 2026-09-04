Afrique: Le continent affiche certains des meilleurs rendements boursiers au monde en 2026

Les marchés boursiers africains affichent cette année certains des meilleurs rendements au monde, alors même que l'or a reculé par rapport à son plus haut niveau de janvier et que les cours du pétrole restent volatils. Les données relatives à certaines places boursières africaines, au 2 septembre, font état de hausses à deux chiffres sur de nombreux marchés, avec en tête le Nigeria, le Zimbabwe, le Ghana et la bourse régionale BRVM.

L'indice NGX All Share du Nigeria a progressé de 71,78 % en dollars depuis le début de l'année 2026, soit la plus forte hausse du groupe. Le Zimbabwe suit avec 70,21 %, tandis que le Ghana affiche un rendement de 57,13 % et que la BRVM a gagné 53,4 %. La Tunisie a progressé de 43,66 %, le Rwanda de 40,3 %, l'Ouganda de 39,08 % et le Kenya de 35,87 %. L'Égypte a progressé de 24,24 %, tandis que l'Afrique du Sud a gagné 5,15 %. Quelques marchés ont pris du retard, notamment le Botswana, l'île Maurice, le Maroc et le Malawi.

Ces hausses contrastent avec les performances plus faibles des matières premières. Les cours de l'or se situent entre 20 % et 22 % en dessous de leur plus haut historique atteint en janvier, tandis que les marchés pétroliers ont connu de fortes fluctuations cette année. Cela a détourné l'attention vers les actions, où les investisseurs privilégient les secteurs nationaux tels que la banque, les télécommunications, la consommation et l'industrie plutôt que de miser uniquement sur l'exposition aux matières premières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Afrique de l'Ouest a été l'un des principaux moteurs de cette reprise. Le Nigeria, le Ghana et le BRVM se classent tous en tête du classement en dollars, ce qui témoigne d'une forte demande des investisseurs tant sur les places boursières locales que régionales. La performance du BRVM est remarquable car elle reflète les gains enregistrés dans huit pays de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso.

Cette reprise suggère que les investisseurs accordent davantage d'importance aux perspectives de croissance locales, à la dynamique des bénéfices et à la stabilité monétaire. Si les fluctuations des matières premières continuent d'influencer les économies africaines, les marchés boursiers montrent que les rendements sont de plus en plus tirés par les entreprises nationales et les marchés de capitaux.

Points clés à retenir

Le fait marquant n'est pas seulement que les actions africaines sont en hausse, mais que ces gains sont généralisés et proviennent de marchés aux structures différentes. La remontée du Nigeria reflète un regain d'intérêt pour l'un des plus grands marchés du continent. Le Ghana et la BRVM montrent que l'Afrique de l'Ouest reste un pôle clé de l'activité des investisseurs.

La Tunisie, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya montrent également que cette reprise ne se limite pas à une seule région. Les rendements en dollars sont importants car ils tiennent compte à la fois des hausses des cours boursiers et des fluctuations monétaires, offrant ainsi une vision plus claire aux investisseurs étrangers. Cela signifie également que les classements peuvent évoluer en cas de dépréciation des devises.

Le contraste avec l'or et le pétrole est significatif. Pendant des années, de nombreux investisseurs ont principalement considéré l'Afrique sous l'angle des matières premières. Les données de marché de cette année révèlent une tendance différente : les actions locales affichent de meilleures performances alors même que les prix des principales matières premières sont sous pression ou instables.

Cela témoigne d'une confiance accrue dans les sociétés cotées, les banques, les opérateurs télécoms, les services publics et les valeurs de consommation. Cela suggère également que les places boursières africaines suscitent davantage d'intérêt en tant que marchés d'investissement autonomes plutôt qu'en tant que vecteurs indirects d'investissement dans les matières premières. Le prochain défi consistera à déterminer si les bénéfices, la liquidité et la stabilité monétaire pourront soutenir cette reprise jusqu'à la fin de l'année.