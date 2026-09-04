Nigeria: Le naira nigérian s'apprête à enregistrer sa meilleure performance annuelle depuis 2018

Le naira nigérian s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse annuelle depuis au moins huit ans, les recettes pétrolières et les transferts de fonds en hausse augmentant l'offre de dollars dans l'économie. Le 2 septembre, la devise s'échangeait à environ 1 328,92 ₦ pour un dollar, portant sa hausse depuis le début de l'année 2026 à environ 8 %.

Le naira pourrait encore s'apprécier pour atteindre environ ₦1 290 par dollar d'ici la fin de l'année, selon la prévision moyenne de quatre analystes interrogés par Bloomberg. Cela porterait son appréciation en 2026 à près de 12 %, sa meilleure performance annuelle depuis au moins 2018. Cette reprise fait suite aux pertes enregistrées après la réforme du système de change du Nigeria en 2023.

L'offre de dollars s'est accrue grâce à plusieurs sources. La hausse des cours du pétrole a fait grimper les recettes d'exportation, tandis que les transferts de fonds officiels de la diaspora ont atteint 3,8 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse de 50,2 % par rapport à l'année précédente. Le mois de juillet à lui seul a rapporté 947 millions de dollars par l'intermédiaire des opérateurs de transferts d'argent internationaux. Les réserves de change du Nigeria ont également augmenté, passant de 45,6 milliards de dollars en début d'année à environ 53,8 milliards de dollars fin août.

Le raffermissement de la monnaie a soutenu les rendements des actifs nigérians en réduisant les pertes de change subies par les investisseurs étrangers. Le marché boursier nigérian avait progressé de plus de 70 % en dollars début septembre, tandis que le resserrement de la politique monétaire et la hausse des rendements ont également attiré des capitaux vers les marchés obligataires locaux.

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Le prochain test sera l'élection de 2027 au Nigeria. Les périodes électorales peuvent entraîner une hausse des dépenses publiques, une demande accrue de dollars et une incertitude chez les investisseurs. L'évolution du naira dépendra de la production et des prix du pétrole, des flux de transferts de fonds, des entrées de capitaux et de la capacité de la Banque centrale du Nigeria à maintenir la confiance sur le marché des changes.

Points clés à retenir

La reprise du naira en 2026 se distingue d'une appréciation monétaire uniquement due à l'intervention de la banque centrale, car le Nigeria a également constitué des réserves de devises plus importantes. Ces réserves ont augmenté de plus de 8 milliards de dollars depuis le début de l'année, les transferts de fonds officiels sont en hausse et la hausse des prix du pétrole apporte davantage de dollars issus des exportations à l'économie.

Ces entrées de capitaux donnent à la Banque centrale du Nigeria une plus grande marge de manoeuvre pour gérer les périodes de forte demande sans avoir à recourir aux restrictions de change mises en place les années précédentes. Un naira plus fort peut réduire le coût local des carburants, des machines, des médicaments et des matières premières importés, et contribuer à freiner l'inflation importée.

Il améliore également les rendements en dollars pour les investisseurs étrangers qui achètent des actions et des obligations nigérianes. Le risque réside dans le fait qu'une partie de ce soutien est liée à des conditions susceptibles d'évoluer. Les cours du pétrole pourraient baisser, les investisseurs de portefeuille pourraient retirer leurs fonds et les dépenses électorales pourraient accroître la demande de devises étrangères. L'inflation reste par ailleurs supérieure à 15 %, ce qui limite la rapidité avec laquelle la politique monétaire peut être assouplie.

La prévision de ₦1 290 en fin d'année dépend donc de la capacité du Nigeria à continuer de générer des entrées de dollars suffisantes pour répondre à la demande. Si tel est le cas, 2026 pourrait marquer le passage de la stabilisation de la monnaie, après les réformes de 2023, au rétablissement de la confiance dans le naira en tant que monnaie locale propice à l'investissement.