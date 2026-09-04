Maroc: Oscar du meilleur film international 2027 - Le pays représenté par « La más dulce » de Laila Marrakchi

Le Maroc sera représenté à l'Oscar du meilleur film international 2027 par le long métrage « La más dulce » de Laila Marrakchi, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM) dans un communiqué.

La commission chargée de la sélection du long métrage représentant le Maroc à l'Oscar du meilleur film international 2027 a décidé de retenir à l'unanimité « La más dulce » réalisé par Laila Marrakchi pour représenter le Royaume à cette compétition, a précisé le CCM, notant que ce choix est fondé sur « le propos et le sujet du film, sur ses qualités techniques et artistiques, ainsi que sur les opportunités de distribution ».

Présidée par Tariq Khalami assistant du directeur, représentant le CCM, la commission de sélection est composée de Laila Triqui (réalisatrice), Mounia Layadi (exploitante de salle de cinéma), Siham El Faydi (distributrice), Saadia Ladib (actrice), Said El Mezouari, (critique de cinéma, écrivain - scénariste) et Raouf Sebbahi (producteur, réalisateur).

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Outre « La más dulce », les films candidats soumis à cette commission sont « L'homme des signes » de Zhor Fassi Fihri, « The Wound » de Saloua El Gouni et « L'héritier des secrets » de Mohamed Nadif, a rappelé le CCM.