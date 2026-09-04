Sénégal: Un acteur culturel préconise le financement des pôles-territoires par l'argent issu des ressources minières et énergétiques

3 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Pikine — L'argent tiré de l'exploitation des ressources minières, énergétiques et naturelles doit contribuer à financer considérablement les huit pôles-territoires mis en place dans le cadre de l'acte 4 de la décentralisation, a déclaré jeudi à Pikine dans la banlieue de Dakar, le président du Groupe d'initiative de Wallu Culture, Ousmane Faye.

"Nous allons vers l'acte 4 de la décentralisation. On parlera de pôle-territoire. C'est maintenant qu'il faut le revendiquer. Pour que les huit pôles-territoires soient irrigués et financés massivement par cet argent qui découle de l'exploitation des ressources minières et énergétiques de notre sous-sol", a-t-il notamment indiqué.

M. Faye intervenait en marge de la cérémonie de lancement du mouvement "Wallu Culture" au complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine, en présence de plusieurs acteurs culturels.

"Les acteurs culturels et plus généralement les populations s'estiment ignorés dans le redistribution des revenus tirés de l'exploitation des ressources minières, énergétiques et naturelles", a-t-il regretté.

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"Nous sommes ignorés. La culture est ignorée (...) le peuple du Sénégal est ignoré. Ce que ce peuple du Sénégal demande, c'est que l'argent qui découle de l'exploitation des ressources minières et énergétiques revienne aux terroirs", a plaidé Ousmane Faye.

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