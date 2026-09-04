Cote d'Ivoire: Littérature/« Peau noire, Dieu blanc » - Axel Illary interroge mémoire, religion et identité

Après "Zouglou, rythmes et résistance" et le roman "Les Brèches du silence : mémoire, renaissance et panafricanisme", le journaliste et écrivain Axel Illary publiera, le 3 octobre, son nouvel essai intitulé "Peau noire, Dieu blanc : Essai sur l'aliénation spirituelle des Noirs". L'ouvrage sera disponible en précommande en version numérique dès le 3 septembre, sur Amazon.

Dans ce nouvel essai, Axel Illary développe une lecture critique de l'influence historique du christianisme et de l'islam sur les sociétés africaines. À travers la notion d'« aliénation spirituelle », il s'interroge notamment sur la place des représentations religieuses importées ou transformées au cours de l'histoire et sur leur impact dans l'imaginaire des populations noires.

L'auteur inscrit cette réflexion dans une perspective historique plus large. Il rappelle, en s'appuyant sur différents travaux consacrés aux civilisations africaines, l'importance du continent dans l'histoire de l'humanité et invite à mieux étudier ses systèmes de pensée, ses savoirs et ses traditions spirituelles. Son propos constitue ainsi une lecture engagée de questions historiques et culturelles qui continuent de faire débat parmi les chercheurs.

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Plusieurs passages de l'ouvrage portent sur les conséquences culturelles des processus de colonisation européenne et des expansions arabo-musulmanes en Afrique. Axel Illary avance notamment l'idée que ces transformations ont contribué à marginaliser certaines traditions spirituelles africaines et à modifier les représentations du divin.

Au-delà de la question religieuse, l'ouvrage plaide pour une meilleure connaissance de l'histoire africaine. L'auteur appelle à enseigner davantage l'histoire du continent, ses civilisations, ses savoirs et ses systèmes de pensée. Il revient notamment sur l'héritage intellectuel de Cheikh Anta Diop, le Colloque du Caire et les démarches de renaissance culturelle africaine.

Un chapitre est consacré au bossonisme de Jean-Marie Adé Adiaffi, présenté par l'auteur comme une tentative de réflexion sur la reconquête de l'identité et de la spiritualité africaines.

Axel Illary interpelle également les médias. Il plaide pour un journalisme culturel davantage tourné vers l'histoire, le patrimoine et les débats liés à l'identité africaine.

Avec Peau noire, Dieu blanc, l'écrivain entend ouvrir une réflexion, parfois polémique, sur les rapports entre religion, histoire, mémoire et identité.

Un ouvrage qui devrait nourrir le débat sur la manière dont les Africains se racontent, transmettent leur histoire et envisagent leur héritage culturel et spirituel.