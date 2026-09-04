Congo-Brazzaville: 12 000 enseignants communautaires réclament des arriérés de bourses avant la rentrée

4 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Au Congo-Brazzaville, au moins 12 000 enseignants communautaires, actifs sur le terrain mais non intégrés dans la fonction publique, réclament le paiement d'arriérés de bourses. Ils estiment cumuler dix mois d'arriérés depuis 2024 et réclament le paiement d'au moins quatre. Ces enseignants non fonctionnaires sont rémunérés par des bourses versées par l'État et non en salaire. Ils se réservent le droit d'entrer en grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte.

Devant l'Institut national de recherches et d'actions pédagogiques, un groupe d'enseignants est venu manifester sa colère. Hermann Matondo, co-président de la Coalition des structures des enseignants communautaires du Congo (CSECC), explique qu'ils cumulent presque un an de bourses impayées.

« Donc, en totalité, ça fait dix mois d'arriérés de bourses impayés. Pour que la rentrée ait lieu logiquement, nous demandons à l'État, sinon au gouvernement congolais, de nous payer au moins quatre mois, pour que la rentrée ait lieu de façon paisible, sans problèmes, sans inquiétudes », déclare-t-il.

Sortis des facultés de l'université ou encore des écoles de formation, ces enseignants, qui vont du préscolaire au lycée, refusent aussi un recrutement au sein de la fonction publique, sur la base d'un concours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Non, au concours : celui qui est déjà sur le terrain, il faut le prendre. Celui qui n'a jamais exercé, c'est celui-là qui pourra peut-être faire le concours. Mais, celui qui a déjà exercé pendant plus de dix ans sur le terrain, faire encore le concours, ça ne rime à rien », clame Hermann Matondo.

Au cas où les revendications sur les bourses des enseignants n'étaient pas réglées dans les jours qui suivent, ils envisagent d'entrer en grève dès la rentrée des classes, prévue dans la première semaine du mois d'octobre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.