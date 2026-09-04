Afrique du Sud: Un nouveau laboratoire clandestin de méthamphétamine démantelé

En Afrique du Sud, un laboratoire clandestin de production de méthamphétamine a été démantelé dans la nuit du mercredi 2 à jeudi 3 septembre dans le nord du pays. Cette drogue de synthèse, hautement addictive, est fabriquée à partir d'ingrédients chimiques. Il s'agit de la troisième opération de ce genre en quatre mois.

L'opération a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur une ferme à Klipvoor, à 200 km au nord de Johannesburg. Un homme, propriétaire des lieu, a été arrêté, du matériel servant la fabrication de cette drogue a été saisi. Trois autres personnes ont réussi à s'enfuir.

Le mois dernier déja, la police avait découvert un important laboratoire de méthamphétamine dans une ferme près de la frontière zimbabwéenne. Environ 32 millions d'euros de drogues et d'équipement avaient été saisis et cinq ressortissants étrangers, dont deux mexicains interpellés.

Des cartels mexicains qui s'exportent

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Cette nouvelle opération intervient après plusieurs saisies impliquant des ressortissants mexicains ces derniers mois. Alors que les autorités s'interrogent sur une possible implantation de réseaux criminels latino-américains dans la région.

Dans un rapport publié l'année dernière, l'organisation « Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée » estimait que les laboratoires découverts en Afrique du Sud et au Mozambique ces derniers mois illustraient « l'expansion des cartels latino-américains en Afrique et leur coopération avec des groupes criminels locaux ».

L'organisation souligne également que l'Afrique du Sud est une forte consommatrice de méthamphétamine, drogue en pleine expansion dans la région.