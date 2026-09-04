Congo-Kinshasa: Le pays annonce le transfert de son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem

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RDC-Israël : Tshisekedi à Jérusalem pour renforcer la coopération
3 Septembre 2026
Radio France Internationale

La République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, jeudi 3 septembre 2026, qu'elle allait déplacer son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. Une mesure symbolique en rupture avec le consensus international, qui fait entrer la RDC dans le petit groupe de pays ayant déjà fait ce choix, parmi lesquels les États-Unis.

Cette annonce de transfert intervient après une rencontre, mardi 1er septembre à Jérusalem, entre le président congolais Félix Tshisekedi et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. Les deux parties ont également convenu de l'ouverture d'une ambassade résidente d'Israël à Kinshasa, capitale de la RDC.

Dans une déclaration conjointe engageant les deux États, Félix Tshisekedi et Benyamin Netanyahu ont « réaffirmé leur engagement commun à renforcer les relations diplomatiques entre leurs pays et à consolider davantage les liens d'amitié et de coopération qui les unissent ».

Des engagements déjà pris en 2023

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Aucun calendrier précis n'a été évoqué pour le transfert de l'ambassade congolaise à Jérusalem, en provenance de Tel-Aviv. C'est dans cette dernière ville que la quasi-totalité des pays disposant d'une représentation diplomatique formelle auprès des autorités israéliennes ont leur ambassade. Ils ne sont qu'une poignée à avoir décidé, au cours des dernières années, de déménager à Jérusalem.

Le président américain Donald Trump avait déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem en mai 2018. Le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, les îles Fidji et le Somaliland ont ensuite fait de même. De son côté, Israël va « poursuivre les consultations en vue d'une ouverture prochaine de son ambassade à Kinshasa ».

Ces engagements respectifs ne sont toutefois pas nouveaux. Ils avaient déjà été exprimés par les mêmes dirigeants en 2023, en marge d'une Assemblée générale des Nations unies à New York. Le dossier, resté depuis en suspens, est donc relancé.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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