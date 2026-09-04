Sénégal: Un premier groupe de 120 migrants sénégalais va être rapatrié du Maroc, vendredi

Un convoi de 120 Sénégalais va quitter le Maroc vendredi pour regagner le Sénégal par voie terrestre dans le cadre des opérations de rapatriement volontaire de migrants secourus ou interceptés en mer par la marine royale marocaine, a appris l'APS de source diplomatique.

"Le rapatriement est confirmé. Un premier convoi de 120 compatriotes quittera le Maroc vendredi 4 septembre 2026 pour rejoindre le Sénégal par la voie terrestre", a notamment souligné Babou Sène, le Consul général du Sénégal à Dakhla, une ville du sud marocain.

Il assure que le convoi va arriver à la ville frontalière sénégalaise de Rosso samedi après avoir traversé la Mauritanie. Le Consulat général continue de travailler avec les autorités diplomatiques et les autorités marocaines dans le cadre de la poursuite des rapatriements volontaires, selon lui.

Quelque 251 Sénégalais admis dans les centres d'accueil des migrants de Bir-Guindouz et de d'Argoub attendent d'être rapatriés au Sénégal, ont fait savoir les autorités consulaires du Sénégal à Dakhla.