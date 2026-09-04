Sénégal: Bassirou Diomaye Faye et le CNP explorent les voies d'une 'coopération dynamique' entre l'Etat et le secteur privé

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a reçu, jeudi, au Palais, une délégation du Conseil national du patronat (CNP), qui a évoqué avec lui les préoccupations des employeurs et les voies d'une "coopération dynamique" entre l'État et le secteur privé, a appris l'APS de source officielle.

"Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jeudi 3 septembre 2026, au Palais de la République, une importante délégation du Conseil national du patronat du Sénégal, conduite par son président, Baïdy Agne", rapporte la Présidence de la République sur sa page officielle.

Le chef de l'Etat et la délégation du CNP conduite par son président, Baidy Agne, ont notamment abordé plusieurs sujets relatifs à la situation actuelle des entreprises sénégalaises.

La même source souligne que "les échanges ont porté sur les principales préoccupations des employeurs et sur les voies d'une coopération dynamique entre l'État et le secteur privé, au service de l'économie nationale et de l'emploi".

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Au cours de cette audience, le Conseil national du patronat a remis au chef de l'État un mémorandum résumant ses principales propositions, signale la Présidence.

Pour sa part, le chef de l'Etat a salué "la qualité du dialogue avec le secteur privé et réaffirmé sa volonté de le renforcer dans un cadre de concertation régulier", ajoute la même source.