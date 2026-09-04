Sénégal: Une quarantaine d'artisans formés aux règles de la commande publique

3 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le Projet du mobilier national (PMN) a offert une formation de trois jours à une quarantaine d'artisans de la région de Ziguinchor (sud), pour les aider à tirer profit de la commande publique.

Le but de la formation est de leur permettre de comprendre les règles administratives de la commande publique et les exigences relatives aux délais.

Les artisans bénéficiaires s'activent dans la menuiserie, la teinture, le bâtiment et les travaux publics, la cordonnerie, etc.

"L'une des missions principales du Projet du mobilier national est de veiller à ce que les artisans puissent répondre aux exigences de la commande publique. C'est pour cela que nous dispensons des formations aux artisans dans plusieurs régions du pays, dont celle de Ziguinchor, pour permettre aux artisans de bien comprendre les enjeux de la commande publique", a expliqué Ibrahima Ndiaye, le coordonnateur du Projet du mobilier national.

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Le PMN veut, avec les formations offertes aux artisans, les doter de compétences leur permettant de se faire attribuer des marchés relevant du mobilier national et local.

Selon le formateur Mandou Ndiaye, la Chambre des métiers de Ziguinchor - qui a aidé à sélectionner les artisans bénéficiaires - et l'Autorité de régulation de la commande publique soutiennent l'initiative de cette formation.

"Nous avons sélectionné des entreprises évoluant dans différents secteurs pour faciliter l'accès des artisans aux marchés publics. Ils peuvent gagner des parts de marché", a-t-il dit.

Le PMN est placé sous la tutelle du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

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