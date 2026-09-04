Afrique: Préliminaire Ligue des champions féminine - Les Aigles de la Médina retrouvent l'USFAS du Mali en finale

Dakar — Les Aigles de la Médina ont battu (1-0) l'équipe Guinéenne de Bolonta jeudi, se qualifiant en finale du tournoi préliminaire de la zone UFOA-A de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF).

L'unique but a été inscrit par Sadigatou Diallo à la sixième minute.

Les Aigles de la Médina vont retrouver dimanche en finale l'Union sportive des Forces armées et de sécurité (USFAS) du Mali, championnes en titre de la compétition.

L'USFAS a éliminé (3-2) les Gambiennes de Berewuleng FC, en levée de rideau.

L'Union sportive des Forces armées et de sécurité du Mali avaient battu (0-1) les Aigles de la Médina lors du match d'ouverture dans la poule A.

L'année dernière, l'équipe malienne avait battu l'équipe sénégalaise en finale de ce tournoi de la zone UFOA-A.

Dimanche, les filles de la Médina vont viser le trophée, synonyme de deuxième qualification en Ligue des Champions féminine de la CAF.

Le vainqueur de la zone UFOA-A, à l'issue de la finale prévue dimanche, va obtenir son ticket pour la Ligue des champions féminine 2026-2027.