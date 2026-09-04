Sénégal: 'Au-delà des mirages', une illustration de la vitalité de l'industrie audiovisuelle sénégalaise, selon le ministre de l'Intérieur

La série télévisée "Au-delà des mirages" du réalisateur sénégalais, Amary Fall, qui traite de la question migratoire, témoigne de la vitalité de l'industrie audiovisuelle sénégalaise et de sa capacité à concilier exigences artistiques et utilités sociales, a déclaré, jeudi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

"+Au-delà des mirages+ démontre la vitalité de notre industrie audiovisuelle, capable de conjuguer exigences artistiques et utilités sociales. Je suis ravi d'apprendre que cette série sera adaptée au cinéma et que des discussions sont en cours pour une diffusion à l'international", a-t-il dit.

M. Cissé s'exprimait à la cérémonie marquant le clap de fin du tournage de cette série, en présence d'acteurs culturels, de membres de l'Union européenne (UE) au Sénégal, d'autorités des Forces de défense et de sécurité, entre autres.

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Pour la première fois, a-t-il souligné, "la Police et la Gendarmerie prennent part au tournage d'une série sénégalaise en mettant à disposition du matériel, des lieux de tournage, du personnel, des conseils techniques et opérationnels pour refléter au mieux la réalité du terrain".

"Je me réjouis de constater que les forces de sécurité intérieure du Sénégal appuient le monde du cinéma, afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux dangers de la migration irrégulière, car c'est un phénomène qui concerne tout le monde, à tous les niveaux", a ajouté le ministre.

Présente à la cérémonie, sa collègue en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, a, pour sa part, rappelé que ce projet a bénéficié du soutien de son département ministériel, à travers le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), pour un montant de 25 millions de francs CFA.

"+Au-delà des Mirages+ n'est pas seulement une oeuvre de fiction. Elle aborde des questions d'une actualité particulièrement brûlante qui touche notre société, nos jeunes, nos enfants, et interpelle chacun d'entre nous", a soutenu Mame Coumba Diop..

De son côté, le chef de la section politique de la délégation de l'UE au Sénégal, Damien Desquiens, a affirmé que la série "Au-delà des Mirages" reste porteur "d'un message essentiel".

"Derrière la promesse trompeuse d'un départ facile, peuvent se cacher l'exploitation, la violence, la perte de repères et trop souvent la mise en danger des vies humaines, mais sensibiliser ne veut ni dire culpabiliser, ni juger ceux et celles qui veulent partir", a-t-il dit, avant de préciser, qu'il s'agit à travers cette démarche de donner à la population l'accès à une "information juste".

Amary Fall, réalisateur de la série, a quant à lui souligné, qu"'+Au-delà des Mirages+ n'est pas seulement un film, mais un message pour le Sénégal, l'Afrique et le monde sur la migration".

"C'est tout simplement ce qu'+Au-delà des Mirages+ a voulu faire comprendre, mais surtout casser les barrières et aussi montrer les faits cachés", a-t-il ajouté.

Il a rappelé que plus de 40 techniciens et plus de 200 acteurs et comédiens engagés ont participé à la production de cette série, dont l'investissement tourne autour de 300 millions de francs CFA.

La série a été réalisée dans le cadre du programme d'opération de lutte contre le trafic de migrants, la traite des personnes, les trafics transfrontaliers et le terrorisme au Sénégal (PROC 2). Ce programme est piloté par la délégation de l'UE au Sénégal.