Congo-Kinshasa: Reprise du trafic du train urbain de Kinshasa

Le trafic du train urbain de Kinshasa a repris ce jeudi 3 septembre 2026 soir, conformément à l'annonce faite par la direction de l'Office national des transports (ONATRA).

Parti de la gare centrale, en plein centre-ville, à 17 heures, le convoi est arrivé sans encombre à destination, à Tshenke (commune de Masina), à 18 h 13.

Ce train n'avait pas circulé dans la matinée. Selon l'ONATRA, il avait déraillé mercredi soir, sur le trajet du retour vers Masina à la Tshangu. Un incident qui ravive les inquiétudes quant à l'état vétuste des infrastructures ferroviaires dont dispose l'entreprise publique.