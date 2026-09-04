Cote d'Ivoire: Tourisme - Le pays veut séduire davantage les voyageurs allemands

La Côte d'Ivoire souhaite mieux connaître les attentes des voyageurs allemands afin d'accroître son attractivité sur ce marché prometteur. Une séance d'échanges dédiée aux habitudes, aux exigences et aux attentes de cette clientèle a eu lieu le jeudi 3 septembre 2026, au siège du Conseil national du tourisme (CNT) à Abidjan.

Cette rencontre, organisée par le Bureau du Tourisme et des Loisirs de Berlin et soutenue par le CNT, a réuni des agences de voyages, des guides, des opérateurs touristiques et des acteurs des loisirs. Le but était de rapprocher les professionnels ivoiriens des réalités d'un marché dont les voyageurs sont parmi les plus grands consommateurs de tourisme international.

Au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le directeur de cabinet Daniel Andi Leal a ouvert les travaux. Il a invité les professionnels ivoiriens à s'inspirer du sérieux, de la rigueur et du professionnalisme du marché allemand. Selon lui, améliorer la qualité des prestations est indispensable pour gagner durablement la confiance des visiteurs.

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Au fil des échanges, une idée a émergé : pour convaincre les voyageurs allemands, la Côte d'Ivoire doit proposer plus qu'un simple séjour. Les professionnels ont insisté sur la nécessité de créer des circuits qui permettent aux visiteurs de vivre des expériences authentiques, tout en respectant les populations, les territoires et l'environnement.

Les parcs nationaux de Taï et de la Comoé, le patrimoine historique de Grand-Bassam, les traditions du Nord, les plages et la gastronomie ivoirienne apparaissent comme autant de possibilités à mieux structurer et valoriser.

Selon Hanna Kleber, présidente du Kleber Group, la crédibilité, l'authenticité et la durabilité sont désormais essentielles pour une destination qui veut fidéliser les voyageurs et attirer les investisseurs.

L'enjeu économique est important. Les voyageurs allemands consacrent plus de 24,7 milliards d'euros chaque année à leurs déplacements internationaux. La Côte d'Ivoire veut mieux capter cette manne dans le cadre de la deuxième phase de sa stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ».

Cette offensive repose surtout sur la qualité de l'offre, l'écotourisme, l'authenticité des expériences et la préservation de la biodiversité. Pour les acteurs ivoiriens, le défi sera de transformer ces atouts en expériences touristiques cohérentes, accessibles et suffisamment attractives pour intégrer la destination ivoirienne dans les habitudes des voyageurs allemands.