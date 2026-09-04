Cote d'Ivoire: Concours d'accès à l'École de la magistrature - Les résultats d'admissibilité publiés

Les candidats au concours direct d'accès en 2027 à l'École de la magistrature de l'Institut national de formation judiciaire (INFJ) sont désormais fixés sur leur sort. Les résultats de l'épreuve d'admissibilité ont été proclamés ce jeudi 3 septembre 2026, selon un communiqué du Directeur général de l'INFJ.

Après l'épreuve d'admissibilité, les candidats peuvent consulter les résultats au Centre de Formation Continue de l'Institut national de formation judiciaire, situé à la Riviera Bonoumin, à Abidjan. Le document précise également que les résultats sont disponibles sur le site web de l'Institut.

Cette publication constitue une étape importante pour les candidats engagés dans le processus de sélection devant conduire à l'intégration de l'École de la magistrature. Le concours direct d'accès en 2027, organisé au titre de la session 2026, vise ainsi à sélectionner les futurs auditeurs de justice appelés à poursuivre leur formation au sein de l'INFJ.

L'épreuve d'admissibilité constitue une première étape du processus de sélection. La proclamation des résultats permet donc aux candidats concernés de savoir s'ils poursuivent leur parcours dans le cadre de ce concours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son communiqué, l'INFJ invite les candidats à prendre connaissance des résultats dans les lieux et sur les supports indiqués. Aucune précision supplémentaire sur le nombre de candidats déclarés admissibles ou sur les prochaines étapes du concours n'est apportée dans le document rendu public.

L'Institut national de formation judiciaire, placé sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, assure notamment la formation des professionnels destinés à intégrer les différentes composantes du système judiciaire.

Pour les candidats déclarés admissibles, cette proclamation ouvre donc une nouvelle phase de leur parcours vers la magistrature. Ceux qui ne figurent pas parmi les admissibles sont, pour leur part, fixés sur l'issue de cette première étape du concours.

Le communiqué, signé à Abidjan le 3 septembre 2026 par le Directeur général de l'INFJ, rappelle enfin que le Centre de Formation Continue est situé à la Riviera Bonoumin, non loin d'Abidjan Mall. Les candidats sont ainsi invités à consulter les résultats auprès de l'Institut ou par voie numérique afin de prendre connaissance de leur situation.