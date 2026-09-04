Cote d'Ivoire: SIBIO 2026 - « La qualité doit devenir un droit pour le consommateur ivoirien », plaide Dr Venance Oungbé

Le jeudi 2 septembre 2026, Fratmat.info a reçu une copie de la synthèse rédigée par Dr Oungbé Venance, commissaire général du Salon international du bio (Sibio), sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de se doter de son propre label bio.

A l'occasion de la 3e édition du salon, prévue du 29 octobre au 2 novembre 2026 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le Forum africain pour la promotion du bio (Fap-bio) entend ouvrir ce débat : « Comment garantir aux Ivoiriens l'accès à des produits bio de qualité, adaptés à leur pouvoir d'achat ? »

Selon Dr Oungbé Venance, par ailleurs pionnier de la raniculture en Côte d'Ivoire, un paradoxe demeure. Produire selon des normes internationales coûte cher, si bien que les produits certifiés deviennent difficilement accessibles au consommateur local. « Le risque est de voir se développer une agriculture bio destinée aux marchés extérieurs, tandis que le consommateur local reste privé de produits sains et traçables », alerte-t-il.

Le consommateur ivoirien a aussi droit à la qualité

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Pour l'expert, il ne s'agit pas de remettre en cause les certifications internationales, mais de s'interroger : « La qualité doit-elle être réservée à l'exportation ? » Consommer local, insiste-t-il, « doit aussi signifier consommer sain, responsable et durable. »

Vers un label bio Made in Côte d'Ivoire

C'est dans cette perspective qu'un groupe d'experts planche sur un "Label bio Made in Côte d'Ivoire", déjà envisagé sous l'appellation « L Bio », assorti d'un cahier des charges et de mécanismes de traçabilité qui sera présenté lors du salon. « Elle doit devenir un droit pour le consommateur ivoirien et un véritable levier de développement pour nos producteurs », conclut le Dr Oungbé. Une question de souveraineté alimentaire, à quelques semaines du Sibio 2026.