Cote d'Ivoire: Prévenir pour sauver - L'Ong Ipsdh sensibilise aux dangers de la route, aux Vbg et au Vih/SIDA

Les populations de Madinani, Kafingué, Fembiasso et Kadiasso ont été sensibilisées à la sécurité routière, au Vih/Sida, aux Infections sexuellement transmissibles (Ist) et aux Violences basées sur le genre (Vbg). C'était le lundi 31 août 2026, à la salle de mariage de la mairie de Madinani.

Cette rencontre visait, conformément au plan de gestion environnemental et social de l'entreprise AZ Global Services (Azgs), qui exécute les travaux de réhabilitation des routes rurales non bitumées dans la région du Kabadougou-Phase 1 BIS (06) Lots - LOT4 à prémunir les riverains contre les risques sociaux et sanitaires liés à la présence des chantiers d'infrastructures.

Pour l'Ong Ipshd, c'est une opportunité pour les populations d'avoir les dernières innovations en matière de prise en charge des Ist/Vih-Sida, selon Lero Paul, représentant de Koudou Josiane, la présidente.

Le sous-préfet de Fengolo, Yao Jean-Noël Koffi, qui présidait la rencontre, a exhorté l'ensemble des participants au civisme et au respect strict des règles de circulation.

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M. Yao a également invité les participants, composés de leaders communautaires et de représentants des populations, à être les relais auprès de leurs communautés respectives afin de garantir une diffusion large et durable des acquis de la rencontre.

En matière de santé et de protection sociale, l'accent a été mis sur la prévention du Vih/Sida et des Ist, suivi d'un volet important consacré aux Vbg.

L'assistante sociale, Bagné Isabelle, a tiré la sonnette d'alarme quant à la récurrence des cas de Violences basées sur le genre dans le département, appelant les communautés à briser le silence, à dénoncer ces actes et à orienter les victimes vers les services sociaux compétents.

Au terme des échanges, les participants ont salué cette initiative et la qualité des thématiques abordées.

La campagne de sensibilisation s'est poursuivie dans les rues de chaque localité concernée à travers un contact direct et de proximité avec les populations à la base.