Sénégal: Dématérialisation - 'Sans connectivité, pas de déconcentration des services publics', selon le directeur de Sénégal Services

Matam — Le directeur de Sénégal Services, Isidore Diouf, a souligné, jeudi, à Matam (nord), la nécessité de renforcer la connectivité et les infrastructures numériques afin d'accélérer la déconcentration des services publics et la dématérialisation des démarches administratives.

"Sans connectivité, on ne peut pas adresser les services numériques. Si nous ne réglons pas ces problèmes de connectivité, la déconcentration ne pourra pas se faire ", a-t-il dit au terme d'une tournée dans l'Espace Sénégal Services (ESS) de la région de Matam.

Les ESS sont des centres polyvalents, des guichets uniques de proximité crées par l'Etat pour simplifier et dématérialiser les démarches administratives des citoyens.

Selon le directeur de Sénégal Services, la connectivité constitue une condition indispensable à la déconcentration des services publics, soulignant que "les services déconcentrés sont les premiers concernés par la digitalisation, qui ne doit pas être une affaire d'élite au niveau central".

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Avant la région de Matam, il s'est rendu à Louga, Saint-Louis et Dagana, dans le cadre de sa tournée visant à évaluer les conditions de fonctionnement des Espaces Sénégal Services et à identifier les difficultés rencontrées par les services déconcentrés.

"Les Espaces Sénégal Services sont vraiment une prolongation de Sénégal Numérique ", la société nationale ayant pour mission de gérer les infrastructures numériques de l'Etat, ses services digitaux ainsi que la mise en oeuvre de la politique d'informatisation du gouvernement, a-t-il notamment indiqué.

Il a dans le même temps annoncé que cette question devrait occuper une place importante dans les prochains programmes de Sénégal Services, soulignant que l'objectif est de combiner la dématérialisation des services avec une présence physique sur le terrain, afin de faciliter l'accès du plus grand nombre aux services publics numériques.

Plusieurs problèmes de connectivité, notamment, ont été relevées, mais aussi portant sur les postes de travail, les équipements informatiques, la gestion des archives et du courrier, ainsi que la sécurité des communications et des systèmes informatiques.

Elles seront répertoriées pour leur prise en compte dans les programmes mis en oeuvre avec les ministères concernés, a assuré Isidore Diouf.

Selon lui, la tournée a aussi permis d'examiner les infrastructures numériques déployées dans plusieurs départements, en particulier dans les préfectures et les postes de gendarmerie. Certaines d'entre elles nécessitent des travaux de maintenance et de sécurisation.

Le directeur de Sénégal Services a en outre annoncé l'intégration prochaine de l'état civil et d'autres fonctionnalités à la plateforme nationale de dématérialisation, se félicitant du lancement d'E-Sénégal, qui permet déjà de digitaliser plusieurs démarches administratives dans le domaine judiciaire.