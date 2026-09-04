Sénégal: Gestion des déchets - Vers la réhabilitation de la décharge de Mamatoro et la création de deux centres de valorisation à Ziguinchor

Ziguinchor — La directrice du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED), Sophie Dione, a annoncé jeudi la réhabilitation de la décharge d'ordures de Mamatoro et la construction de centres intégrés de valorisation des déchets à Niaguis et Kafountine afin d'améliorer et de renforcer durablement la gestion locale des déchets solides dans la région de Ziguinchor (sud).

"Ces investissements envisagés dans ces localités ne doivent pas être appréhendés comme de simples ouvrages techniques, mais comme des composantes d'un véritable système territorial de gestion et de valorisation des déchets adapté aux réalités locales et articulé autour des différents maillons de la chaîne de valeur des déchets", a précisé Mme Dione.

Elle intervenait à l'ouverture d'un atelier régional de partage de l'avant-projet sommaire de réhabilitation de la décharge de Mamatoro et d'étude de faisabilité des futurs centres intégrés de valorisation des déchets de Niaguis et de Kafountine.

La rencontre a été présidée par le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine en présence d'élus territoriaux et d'autres acteurs locaux.

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Sophie Dione a souligné que le PROMOGED accorde une importance particulière à l'intercommunalité dans la gestion des déchets, à la valorisation économique des déchets, à l'amélioration de la gouvernance et à l'implication du secteur privé.

"C'est dans cette perspective que le PROMOGED a recruté un consultant chargé d'accompagner les communes de la région de Ziguinchor polarisées par ces différentes infrastructures pour mettre en place un cadre de coopération intercommunale", a-t-elle expliqué.

Cette démarche, selon elle, est essentielle pour construire en amont une gouvernance territoriale de la chaine de valeur déchets adaptée, clarifier les responsabilités des différentes collectivités et créer les conditions d'une gestion "mutualisée, efficace et pérenne" de ces infrastructures.

Le chef de l'exécutif régional Mor Talla Tine s'est félicité du choix des communes de Kafountine et Niaguis pour la construction des centres intégrés de valorisation des déchets.

"Si nous prenons le cas de Niaguis, nous convenons tous que cette commune constitue aujourd'hui l'hinterland de la commune de Ziguinchor où l'essentiel des déchets solides est produit", a dit Mor Talla Tine.

Selon lui, "le futur centre intégré de valorisation des déchets prévu dans l'arrondissement de Niaguis, pourra transformer en de nouvelles ressources, les ordures provenant des communes de Ziguinchor, Nyassia, Kafountine, Enampore, Niaguis, Adéane et Boutoupa-Camaracounda, voire de la ville de Bignona, qui, aujourd'hui, constitue aussi un grand centre urbain où l'on enregistre une production importante de déchets".

M. Tine a ajouté qu'il en est de même pour Kafountine, qui "constitue l'un des plus grands centres de pêche artisanale du pays", devant aussi accueillir beaucoup de populations, notamment en perspective de la mise en place de la zone touristique intégrée.

"Tout ceci justifie le choix de ces localités", dit-il, saluant la contribution "significative" des élus des communes ciblées à travers la mise à disposition d'assiettes foncières nécessaires pour la réalisation de telles infrastructures.