Sénégal: Éducation inclusive - Le pays consolide sa politique pour une école accessible à tous

3 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le ministère de l'Éducation nationale a organisé, les 3 et 4 septembre 2026 à Dakar, un atelier préparatoire au Forum national sur l'éducation inclusive, prévu en novembre prochain.

Avec l'appui de la Coopération italienne à travers le projet « Faire l'École », cette rencontre vise à finaliser la note conceptuelle, les termes de référence et la feuille de route devant encadrer le forum, et à renforcer la mise en oeuvre d'une politique inclusive garantissant à tous les enfants, notamment ceux en situation de handicap, un accès équitable à l'éducation.

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