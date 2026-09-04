Sénégal: Éducation inclusive - Le pays consolide sa politique pour une école accessible à tous

Le ministère de l'Éducation nationale a organisé, les 3 et 4 septembre 2026 à Dakar, un atelier préparatoire au Forum national sur l'éducation inclusive, prévu en novembre prochain.

Avec l'appui de la Coopération italienne à travers le projet « Faire l'École », cette rencontre vise à finaliser la note conceptuelle, les termes de référence et la feuille de route devant encadrer le forum, et à renforcer la mise en oeuvre d'une politique inclusive garantissant à tous les enfants, notamment ceux en situation de handicap, un accès équitable à l'éducation.