Dakar — Le Réseau africain des personnels des parlements (RAPP) a lancé, à Abidjan, une nouvelle dynamique institutionnelle destinée à renforcer la coopération interparlementaire en Afrique, a appris l'APS, jeudi, auprès de l'Assemblée nationale sénégalaise.

Le réseau africain des personnels des parlements (RAPP) "engage une nouvelle dynamique institutionnelle pour renforcer la coopération interparlementaire africaine", rapporte notamment la même source sur ses plateformes numériques officielles.

Cette nouvelle ambition a été réaffirmée lors de la Réunion du Comité exécutif (RCE) du RAPP, tenue du 1er au 3 septembre 2026 à Abidjan (Côte d'Ivoire), après plusieurs années de léthargie.

Selon l'institution parlementaire sénégalaise, "cette session stratégique a été officiellement ouverte par les Secrétaires Généraux du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aux côtés du Président de la section nationale ivoirienne, marquant un soutien institutionnel fort à la redynamisation du réseau après six années d'inactivité".

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La délégation de l'Assemblée nationale du Sénégal a pris une part active et hautement stratégique à ces assises d'Abidjan, lors desquelles les participants ont contribué au débat en apportant l'expertise technique notamment sur les questions relatives aux innovations technologiques.

"Représentant le Secrétaire Général de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ami Collé Guèye a réaffirmé l'engagement constant du parlement sénégalais en faveur de la coopération interparlementaire africaine", indique le parlement

Les différentes contributions de la présidente de la Commission Communication et TIC, Bineta Ba, "ont permis d'orienter les débats vers des solutions technologiques concrètes, indispensables à la modernisation et au rayonnement du réseau", renseigne l'Assemblée nationale.

Au terme d'échanges intenses, les participants ont adopté, par consensus, des réformes majeures sur le plan des textes, signale-t-elle.

"Un projet de révision des Statuts et du Règlement intérieur a été validé afin de rénover en profondeur la gouvernance et d'instaurer un mécanisme permanent de gestion", ajoute la source institutionnelle.

Les réformes sont également engagées sur le plan de la communication en vue de redynamiser les différents parlements membres du RAPP.

Pour ce faire, "une stratégie globale de vulgarisation, portée par la Commission TIC, a été adoptée pour redynamiser l'action des sections nationales et accroître l'influence du réseau au sein de chaque parlement membre".