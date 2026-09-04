Ile Maurice: Reza Uteem défend un durcissement des sanctions

Le ministre du Travail, Reza Uteem, a apporté son soutien au Road Traffic (Amendment) Bill, comme une mesure destinée à renforcer la sécurité routière et réduire le nombre d'accidents. Il a rappelé que le système de points de pénalité avait contribué à réduire les infractions, mais que des mesures supplémentaires restent nécessaires. Il a souligné que certains conducteurs impliqués dans les accidents survenus cette année, étaient sous l'influence de l'alcool et qu'au moins un ne possédait pas de permis.

Le projet de loi introduit notamment une infraction pour avoir causé la mort en conduisant sans permis, ainsi que des sanctions contre l'utilisation de téléphones au volant. Les conducteurs utilisant des véhicules équipés d'un silencieux modifié seront également concernés. L'infraction de road rage figure parmi les nouvelles dispositions.

Reza Uteem a également indiqué que les amendes pour décès causé par conduite dangereuse passeront de Rs 50 000 à Rs 100 000 pour une première infraction et de Rs 200 000 à Rs 500 000 en cas de récidive.