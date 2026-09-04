Ile Maurice: Stéphanie Anquetil - «Conduire est une responsabilité et non un droit absolu»

3 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

La Chief Government Whip, Stephanie Anquetil, a apporté son soutien de principe au Road Traffic (Amendment) Bill, estimant que la sécurité des usagers doit demeurer la priorité.Elle a toutefois insisté sur la nécessité d'une application rigoureuse de la loi et de mesures de prévention.

Elle a salué la création de l'infraction de road rage à travers le nouvel article 123AN, visant notamment les agressions verbales, l'intimidation et l'obstruction volontaire de la circulation. Elle a également souligné la possibilité de saisir un véhicule conduit sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue.

La députée a mis en avant la nouvelle infraction concernant les décès causés par une personne conduisant sans permis, avec une disqualification minimale de cinq ans. Elle a aussi soutenu le durcissement des sanctions pour les décès liés à une conduite dangereuse ou imprudente sous l'influence de substances.

Stéphanie Anquetil a salué l'introduction du permis de conduire numérique et du paiement en ligne des amendes. Elle a demandé des sanctions contre les nuisances sonores nocturnes et proposé une campagne de sensibilisation, des bodycams pour les policiers et un permis progressif pour les jeunes conducteurs. «Conduire est une responsabilité et non un droit absolu», a-t-elle rappelé.

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