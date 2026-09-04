Ile Maurice: Travailleurs saisonniers - 1 723 plaintes enregistrées depuis 2022

Le ministre du Travail et des Relations industrielles, Reza Uteem, a indiqué que 1 723 plaintes ont été enregistrées par son ministère entre 2022 et août 2026 de la part de travailleurs saisonniers. La majorité des plaintes concerne la cessation d'emploi, le non-paiement de prestations et les conditions de travail. Il répondait à une question du député de La Caverne-Phoenix, Khushal Lobine.

Selon les données de la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA), le nombre de travailleurs saisonniers employés par les compagnies sucrières, les entreprises de transformation et les entrepreneurs est passé de 7 754 en 2022 à 3 184 en 2023, puis à 2 272 en 2024. Il a chuté à 454 en 2025, avant de remonter à 2 739 en 2026. Les petits planteurs n'emploient généralement pas de travailleurs saisonniers, ayant plutôt recours à de la main-d'oeuvre de manière ponctuelle.

Sur les 1 723 plaintes reçues durant cette période, 1 700 ont déjà été traitées, tandis que 23 dossiers concernant le non-paiement des salaires sont actuellement en cours de traitement en vue d'une action en justice. Aucune inspection n'a toutefois été effectuée et aucune contravention n'a été enregistrée durant la période concernée.

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Le ministre a rappelé que le Workers' Rights Act prévoit plusieurs garanties pour les travailleurs saisonniers, notamment en matière de rémunération, de paiement des salaires, de frais de déplacement, de cessation d'emploi et de contributions au Portable Retirement Gratuity Fund. Les travailleurs saisonniers bénéficient également des dispositions des règlements régissant les conditions d'emploi dans l'industrie sucrière.

Lors d'une question supplémentaire, le ministre a précisé que la majorité des plaintes enregistrées concernait en réalité la cessation d'emploi. Il a expliqué que les travailleurs saisonniers devaient auparavant déposer une plainte concernant la fin de leur contrat afin de pouvoir bénéficier du Transition Unemployment Benefit dans le cadre du Workfare Programme.

À la suite d'un litige avec un employeur du secteur sucrier, le ministère avait sollicité l'avis du State Law Office. Celui-ci avait conclu qu'un travailleur employé sous contrat à durée déterminée n'était pas éligible au Workfare Programme, compte tenu de la nature temporaire de son emploi.

La question d'un mécanisme permettant d'assurer une continuité de revenus pendant l'inter-campagne a également été soulevée. Reza Uteem s'est dit favorable à la suggestion et a indiqué qu'il en discuterait avec le ministre de l'Agro-industrie. Il a toutefois souligné que les employeurs pourraient également envisager d'affecter ces travailleurs à d'autres activités durant la période sans récolte.

Le ministre a par ailleurs indiqué qu'un comité au niveau du TIM travaille actuellement sur une révision du système du Workfare Programme. Il a reconnu que le dispositif avait fait l'objet d'abus dans le passé, tandis que certains travailleurs se trouvant dans des situations légitimes n'avaient pas bénéficié du Transition Unemployment Benefit.